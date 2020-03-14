柯將公開索資 議員轟箝制監督權

柯文哲漠視民意機關一覽表

2020-03-14 05:30:00

〔記者楊心慧／台北報導〕民意代表為監督政府，會先向相關單位索取資料（索資），以利查證、核對、追查問題，不過台北市長柯文哲未事先和議會溝通，上月十五日市長室晨會中就指示台北市資訊局，「個別」議員索資將在「滿」一年後予以上線公開；議員痛批，柯以公開透明之名行獨裁之實，大開民主倒車，想藉此箝制議員監督權，讓網軍攻擊議員，根本是皇帝獨裁心態。

市府單方決定 未和議會溝通

台北市政府發言人周台竹昨證實，柯市長主張公開透明，很多東西都會一步步公開透明化，相關細節雖然尚未出爐，整體大方向會朝公開議員索資的方向走。

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黃珊珊︰建議案件滿一年後再公開

副市長黃珊珊表示，該政策在她任副市長前，柯市長就已做裁示，當時有議員要求資訊公開，如今只是落實政策，柯原打算第一時間全面公開，但因她當過議員，知道公開可能會干擾議員問政，因此建議議員索資案件滿一年後再公開，且不公開協調會資料，有個資也必須要遮蔽。

民進黨︰索資是人民賦予責任

對此，各黨團總召表示，市府未曾與黨團溝通此事；民進黨團總召張茂楠表示，「索資」是民意代表追查可能弊端的過程，是人民賦予民意代表的責任與義務，市府試圖讓民意代表卻步，甚至可能導致議員因而遭受攻擊與壓力，是不良善、不符合公益的做法。

國民黨︰想讓網軍攻擊議員

國民黨議員吳世正認為，柯文哲想公開索資的目的，是想讓網軍攻擊議員，利用輿論箝制民意機關，讓議員不敢索資監督，此舉恐將讓行政權凌駕立法權，從沒聽過有哪個政府如此不尊重民代監督，利用行政權壓制議員的立法權應用。

民進黨議員簡舒培表示，公開索資將嚴重侵害議員質詢權，每位議員索資的方式不同，公開會導致議員長期關心的案件被其他議員收割，關係到議員權益，市府卻未與議員溝通，十分誇張；她認為，市府若要公開，應優先公開市府官員中曾任議員者的索資。

社民黨、時力︰干擾追查弊案

社會民主黨議員苗博雅表示，雖支持北市府公開透明的目標，但公開索資可能干擾議員追查弊案，就像檢察官辦案也不會公布追查進度，以避免打草驚蛇；有時議員索資裡會有陳情對象的個資，市府要先想好如何保障民眾個資，議員會索資就是因為這些資料沒有公布，市府若覺得議員索資很煩，可考慮公布公文，這樣議員索資也會少很多。

時代力量議員林穎孟表示，公開索資會讓有關單位知悉議員正在追查，恐怕會湮滅證據，市府若要公開須有配套措施。

知情人士透露，柯文哲去年十二月就要求各局處將每位議員的索資做出統計，包含議員關心的局處、索資次數等，市府將會以因應數位化、無紙化趨勢，讓議員索資問政更便利為由，建立平台，未來議員索資，市府不再給紙本資料，而是透過線上系統查看，但真正目的是在「公開議員索資」。二月十五日當天市長已指示資訊局需在六月十五日完成索資Ｅ化上線，索資保密期限一年，並要求秘書處研訂資訊公開相關事項，也就是說，先將議員索資上網登錄，一年後便會公布索資資料。

台北市議會國民黨團總召應曉薇指出，柯市長對議員存在太多不信任，像是柯之前弄「違章建築爭議處理委員會」，並指議員都在喬違建，她認為成立委員會公開透明很好，但為何要把議員污名化？北市府應讓議會議事組知道公開索資，畢竟有些資料有個資問題（如標案資料等）無法公開，需有配套才能做。

議長︰盼市府多與議員溝通

台北市議會議長陳錦祥表示，盼市府多與議員溝通，尊重議員的意見再執行。黃珊珊說，將在開議後向議員一一說明，如果議員覺得不行，市府也可以改一年半或是兩年後再公開，一定和議員充分溝通，從中找到平衡點。

市長室晨會紀錄Ｅ化系統請資訊局於6月15日完成上線，索資資料保密期限一年。（記者楊心慧翻攝）

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