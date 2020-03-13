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吳斯懷頻索軍機資料 立委籲勿踩紅線

國民黨軍系立委吳斯懷本會期參與社福及衛環委員會，卻向軍方索取大量資料，其中更有涉及資通電軍編制等較敏感資訊，引發關注。（資料照）

國民黨軍系立委吳斯懷本會期參與社福及衛環委員會，卻向軍方索取大量資料，其中更有涉及資通電軍編制等較敏感資訊，引發關注。（資料照）

2020-03-13 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍中將退伍的國民黨立委吳斯懷，在立法院本會期參與社福及衛環委員會，卻向軍方索取大量資料，其中更有涉及資通電軍編制等較敏感資訊，引發關注。吳斯懷昨表示，他並無其他意圖，但執政黨立委呼籲，吳應以國家安全為念，切勿「踩線」。

吳：問政需要 並無其他意圖

吳斯懷曾任陸軍副司令、陸軍六軍團指揮官、參謀本部作計次長等重要軍職。吳二○一○年退伍後，在二○一六年參加中國官方活動引發爭議。吳斯懷當選不分區立委後，原欲參加立法院外交及國防委員會卻未中籤，因此參加社福及衛環委員會，但國防外交委員會開會時，也會登記質詢。

據悉，吳斯懷日前向國防部調閱資料，包括國防部直屬單位、參謀本部與軍種，包括十年建軍、五年兵整等長期戰略規劃，以及三軍主戰部隊編現比、聯合兵種營與國軍防疫作為，機敏性較高的資通電軍編制、預算亦在此列。

吳斯懷昨受訪時解釋，他索取資訊是為行使立委職權與問政需要，因此向各部會要求提供基本資料，都是網路上、公告上找得到的公開資訊，只是希望相關部會能彙整，以便問政，他專長於國防領域，並無其他意圖。

民進黨立委王定宇質疑，吳斯懷「到底想幹嘛」？他表示，立委行使職權監督政府，應該要有所分寸，並以國家安全為念，絕對不要踩紅線。

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