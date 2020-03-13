江啟臣黨務人事 資深、青壯角力

「江主席」的黨務人事最近成為國民黨內熱門話題，主張兼顧世代平衡的一派點名台中紅派大老廖了以（中圖）是副主席兼秘書長的最佳人選；要求落實改革的青壯派人士則認為前國民黨立委李彥秀（右圖）、文傳會代理主委王育敏（左圖）都會擔任要角。（資料照）

2020-03-13 05:30:00

兼顧世代平衡VS.落實改革主張

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席江啟臣的黨務人事被視為黨改革的起手式，副主席、黨秘書長等重要黨職誰屬，藍營內部議論紛紛，一派認為，副主席、黨秘書長應由具黨務經驗的資深人士接手坐鎮，但也有另一派認為，江屬於青壯派，黨務要職須有一致性，找青壯派當家，才能讓外界耳目一新，沒有包袱落實改革。

立委江啟臣當選國民黨主席後，本週三首度召開中常會時，各界關注的黨務主管等團隊都尚未現身，藍營內部議論紛紛，擔心黨務無法快速就定位。

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親江人士私下坦言，黨主席選舉過程中，江沒有必勝把握，專心衝刺黨內選舉，黨務人事是等結果出爐後才徵詢，目前已有眉目，但江注重節奏感，希望等時機到了，再一併對外公布，甚至與江友好的青壯派立委也不太知情。

「江主席」的黨務人事在黨內也成為熱門討論話題，在黨秘書長上，國民黨內部分成兩派意見，一派認為，江啟臣雖在立院有豐富經驗，也當過中常委，但沒有實質黨務經驗，加上中常會仍由各派系、山頭掌握，應要兼顧世代平衡，讓曾有黨務經驗的資深人士坐鎮，台中紅派大老廖了以就被認為可能是擔任副主席兼秘書長的人選。

不過，青壯派人士認為，江既然主打改革，黨務要職就要有一致性，以青壯派當家，江所熟悉的立院系統會是黨務人事重要來源，前國民黨立委李彥秀、文傳會代理主委王育敏都會擔任要角。

另名黨內青壯派甚至認為，江啟臣的黨主席任期也只剩下一年多，既然要改革，就完全不用考慮以往的派系、資歷問題，不如大破大立，黨務人事不一定要找檯面上的人物擔任，甚至找不是國民黨出身的人來當都沒問題，才能讓外界耳目一新，沒有包袱，落實改革。

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