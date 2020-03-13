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江啟臣向孫中山致敬 深藍團體嗆聲

國民黨主席江啟臣昨天率領黨務主管、中常委前往國父紀念館，向孫中山銅像獻花致敬。（記者羅沛德攝）

國民黨主席江啟臣昨天率領黨務主管、中常委前往國父紀念館，向孫中山銅像獻花致敬。（記者羅沛德攝）

2020-03-13 05:30:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨新任主席江啟臣上任後，昨天率領黨務主管、中常委前往國父紀念館向國民黨總理孫中山獻花致敬，與深藍團體狹路相逢，遭嗆「無恥無能」、「亡國亡黨」，「把中華民國搞垮」，黨工則拿麥克風反嗆「我們沒有對不起國父」、「江主席加油」、「國民黨加油」。

江啟臣表示，昨天是國父、國民黨總理孫中山逝世九十五週年紀念日，黨內一起緬懷並向這位對於中華民族影響深遠的革命家、政治家致敬。

「九二共識遭誤解」 江：非國民黨單方面問題

有關「九二共識」爭議，江啟臣表示，目前國民黨正在進行改革工作，有關兩岸論述部分，在黨內改革委員會已經做了籌備，未來籌備會議告一段落後會是討論重點，應該讓內、外部意見共同討論，凝聚共識後再對外說明。

他強調，過去國民黨追求兩岸和平，希望雙方擱置主權爭議，展開交流，此一主張沒有改變，但近年「九二共識」的模糊與彈性空間一再受到壓縮，造成「九二共識」在國內受到誤解，這並非國民黨單方面的問題，未來在論述上可以更清楚，因此有待進一步討論。

中常委要求全黨挺韓 江：已約韓國瑜見面

面對中常委要求全力救援面臨罷免的高雄市長韓國瑜，江啟臣表示，他已經與韓國瑜聯絡，但見面時間未定，見面不只是討論市政，還有黨中央與韓可以共同合作的地方，尤其目前國民黨在高雄市沒有區域立委，如何讓黨團支援，立委的服務可以擴及高雄，會是討論重點，未來國民黨團會調查不分區立委的分配工作，達到各縣市都有立委服務的目標。

昨天一群穿著「三三三共和黨」聯盟背心的人士到現場，訴求中國、台灣和平統一，還有人在孫中山銅像大廳外當場下跪，高喊「亡國亡黨」、「無恥無能」、「愧對國父」，「孫中山啊！我們對不起你，我們無能，我們把中華民國搞垮！」

國民黨黨工則拿起麥克風反嗆，「是民進黨對不起國父」、「我們沒有對不起國父」，「江主席加油、國民黨加油」，壓制對方聲音。

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