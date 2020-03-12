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張天欽自比「東廠」 公懲會︰禁任公職兩年

前促轉會副主委兼發言人張天欽自稱促轉會是「東廠」，被公懲會認為重創促轉會聲譽，極為不利轉型正義，昨判他撤職並停止任用公職兩年。（資料照）

前促轉會副主委兼發言人張天欽自稱促轉會是「東廠」，被公懲會認為重創促轉會聲譽，極為不利轉型正義，昨判他撤職並停止任用公職兩年。（資料照）

2020-03-12 05:30:00

〔記者吳政峰／台北報導〕前促轉會副主委兼發言人張天欽二○一八年八月間對外放出促轉會將制定「除垢法」不實訊息，對內又企圖操作侯友宜是「轉型正義的最惡劣例子」，還自稱促轉會是「東廠」，被公懲會認為重創促轉會聲譽，極為不利轉型正義，昨判他撤職並停止任用公職兩年。

公懲會指出，政府為平復威權統治時期所留下的歷史創傷，促進轉型正義及落實自由民主憲政秩序，特別制定促轉條例，由促轉會推動轉型正義相關處理事宜。張天欽身為促轉會副主委，未能以身作則、超出黨派以外，依法獨立行使職權、嚴守行政中立，反做出背離正義的違失行為。

公懲會批評，張天欽不僅重創促轉會聲譽，讓促轉會遭受嚴重質疑，亦有損官箴與人民對政府的信賴，對推動轉型正義造成極為不利之影響，為維護公務紀律及促轉會公正性，有懲戒必要。

二○一八年八月，張天欽明知促轉會尚未決議，卻對媒體釋放促轉會將制定「除垢法」訊息，引導媒體報導法案是劍指當時的新北市長候選人侯友宜。他並以侯友宜是「轉型正義最惡劣的例子」，對內開會討論如何繼續操作除垢法及侯友宜相關新聞。

張天欽要與會人員準備相關案例，用間接影射手法，以立委為側翼，讓除垢法及侯友宜等相關議題在立法院、促轉會中發酵，還戲謔說出「我們本來是南廠」及引用他人謔稱「變成西廠，後來又升格變東廠」等語。

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