黃偉哲現身高鐵站 籲返鄉投票

台南市政府準備兩千份返鄉投票須知文宣，昨由市長黃偉哲（中）到台南高鐵站發放給民眾。（記者萬于甄攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者萬于甄／歸仁報導〕選戰倒數最後一天，台南市政府為鼓勵民眾返鄉投票，市長黃偉哲昨帶著兩千份的返鄉投票指南現身人來人往的台南高鐵站發放，黃偉哲表示，越多民眾參與投票，才能讓民主更接近你我，也讓投票結果更接近真實民意，希望大家都不要放棄自己行使公民權的權利。

現場發送返鄉投票指南

二○二○大選投票日將在週六登場，各政黨把握機會趕緊催票，市府指出，全台首投族約一百一十八萬，其中，台南市約有兩萬四千多人，為鼓勵市民及首投族踴躍參與投票，特別印製兩千份返鄉投票指南，鼓勵民眾在一月十一日投票決定自己的未來。

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投票文宣袋內有投票指南須帶「三寶」投票通知單、印章及身分證的文宣摺頁、台南觀光地圖和市長「金鼠報喜」的春聯，希望市民返鄉投票後也能利用假期來個小旅行，品嘗台南在地好玩及好吃的美食。

盼大家行使投票公民權

黃偉哲說，選舉投票是行使公民權的權利，在台南高鐵站發放投票指南文宣，是以中性、中立的地方政府立場呼籲返鄉的民眾要踴躍投票，許多旅客拿到投票文宣反應還不錯。

台南市選委會主委方進呈也說，內政部戶政司可供線上查詢投票所地點，只要到官網連結網站，並輸入個人身分證字號、出生日期及驗證碼等，即可知道「選舉權人名冊號次、投票所別及地點」，投票時請攜帶投票通知單、印章及身分證。

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