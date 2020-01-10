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宋楚瑜：國民黨某人誠信不足 又色迷迷

親民黨總統候選人宋楚瑜昨到桃園車隊掃街，受訪時火力凶猛，狂轟國民黨與韓國瑜。（記者許倬勛攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜昨到桃園車隊掃街，受訪時火力凶猛，狂轟國民黨與韓國瑜。（記者許倬勛攝）

2020-01-10 05:30:00

國民黨對中共卑躬屈膝 比奴隸還奴

〔記者許倬勛、周湘芸／綜合報導〕親民黨總統候選人宋楚瑜昨天在桃園掃街時火力全開，砲轟國民黨面對中共卑躬屈膝，對內貪得兇狠，「比奴隸還奴，比匈奴還兇」。有鄉親讚他中氣十足、面色紅潤，宋致謝後話鋒一轉，暗諷國民黨總統候選人韓國瑜，「我只是氣壯，但不色，不像國民黨的某人，誠信不足又色迷迷。」讓現場陷入一陣大笑。

韓國瑜日前批民進黨執政失去民心，猶如匈奴般掠奪完、撈完就走人；宋楚瑜昨天在桃園掃街時火力全開反批。宋演講時翻出國民黨半版報紙廣告，刊載韓國瑜政見「滿天星」雙語計畫，宋面露譏諷之色，批韓就讀外文系卻毫無概念，亂開支票，只會譁眾取寵，根本沒能力做事。

宋批國民黨買辦 吳撇清

宋提到韓國瑜指民進黨像匈奴，宋表示認同，但國民黨沒資格批評別人，在台灣砲聲隆隆，但許多買辦的高層黨員進了中國，膝蓋卻軟了，「建議去看骨科」；宋火力綿延不斷，批國民黨對中共卑躬屈膝、對內貪得兇狠，「比奴隸還奴、比匈奴還兇」。

宋楚瑜連日批評國民黨「買辦」在中國的亂象，國民黨主席吳敦義昨天到大溪謁陵時哽咽澄清「國民黨沒做過任何的買辦！」對此，宋楚瑜昨天在新北市掃街時再度開砲，嘲諷「吳敦義是學歷史的，我發現他對近代史並不了解，也許他學的是遠古史。」他怒批國民黨高層到中國要錢，怎麼還有臉回來選舉？

宋楚瑜表示，國民黨的「買辦」讓人討厭，連共產黨都看不起，去問問吳接任黨主席的時候，國民黨財產跑到哪裡去了？國民黨中央黨部大樓賣掉的二十幾億元到哪裡去了？怎麼會窮到發不出薪水？

他說，前天到南投有一位台商說，看到國民黨這些高層到中國講的話，恨不得鑽個洞躲起來，臉都沒有了，怎麼去中國跟人家要錢要成這副德性？中國電視台把台灣罵成這樣，這些人還有臉回來選舉。

宋楚瑜表示，「國民黨那位領導人」能不能夠領導國家，大家很清楚，吳敦義流了眼淚，是不是因為他也被唬弄？台灣自由民主制度是人民當家作主，不是被這群政客操弄。

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