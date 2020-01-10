一起養小孩 小英看板撩粉回響熱烈

總統蔡英文「勇敢自信、護台同行」全國大車掃，有支持者拿著「撩妹」看板支持小英。（記者洪美秀攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕總統蔡英文「勇敢自信、護台同行」全國大車掃昨天進入新竹市，蔡英文表示，看到新竹市有這麼多人站出來讓她很感動，市民選對人真的很重要，有了好市長，新竹就能大建設，呼籲大家要團結起來集中選票，一起走向勝利、一起走向台灣，走向進步、一起迎接勝利。

小英呼籲要集中選票 才有勝算

蔡英文昨天出發前拿出「我陪你一起養小孩」的看板，放在車子的防護玻璃前，受到在場民眾歡呼，沿途熱情支持者更拿出各種看板迎接她，展現團結氣勢。蔡英文說，希望在最後全力衝刺，呼籲持續爭取更多選票，「把團結的力量拿出來一定能贏得勝利、走向台灣，一個美好的未來」。蔡英文說，選對市長，還要選對立委。她表示，總召柯建銘要交棒給鄭宏輝，持續要讓新竹市可以進步再進步，建設大發展。

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柯建銘：鄭被夾殺 竹市選情告急

民進黨立院黨團總召柯建銘說，民進黨新竹市立委選情危急！鄭宏輝受藍、黃夾殺，民進黨沒有分票的本錢，呼籲泛綠支持者集中選票支持最在地的鄭宏輝，不能讓空降的外地人影響選情，更不能讓國民黨漁翁得利。

鄭宏輝說，這次選舉真的很關鍵。他相信市民是理性的，絕不會被對手抹黑所左右；新竹市長林智堅也拜託市民集中選票，絕不能分票，讓鄭宏輝進入國會與他持續建設新竹，讓新竹大發展。

小英、陳建仁車隊拜票 力拚勝選

蔡英文隨後轉往新竹縣，與民進黨第一選區立委候選人周江杰、第二選區立委候選人鄭朝方，在竹北市區以車隊掃街。沿途支持者高舉看板、揮舞旗幟加油，有留學英國學生與女友一起回國投票，表達堅定支持小英，也呼籲年輕人返鄉投票。

身為國際調香師的鄭朝方，特別調製香氛蠟燭送給總統，現場支持者齊聲吶喊：「二○二○台灣要贏，新竹要贏」；副總統陳建仁昨午也陪同鄭朝方車隊，在竹東地區掃街拜票。

藍營今晚聚天公壇 踩街做衝刺

國民黨方面，新竹市立委候選人鄭正鈐昨天與議長許修睿、前市長林政則、童勝男及無黨籍前議長謝文進，共同號召藍軍大團結，邀請市民今晚到天公壇參加選前之夜活動與遊行，全力動員最後衝刺、迎接勝利。

前總統馬英九昨午與國民黨新竹縣第一選區立委候選人林為洲車隊，在湖口、新豐及竹北掃街拜票。

蔡英文車隊掃街拜票，支持者夾道歡迎，手持各式看板，並爭相握手和拍照。 （記者廖雪茹攝）

總統蔡英文（右）「勇敢自信、護台同行」全國大車掃昨天從新竹市出發，小英也拿出看板「我陪你一起養小孩」，號召爸爸、媽媽為孩子投下這一票，且要集中選票，一起迎向勝利。（記者洪美秀攝）

在英國攻讀碩士的林姓學生（左）特地偕同女友回國投票，兩人持手板表達堅定支持蔡英文。 （記者廖雪茹攝）

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