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首頁　>　政治

一週大事（11月3日至9日）

2019-11-10 05:30:00

國內：

●中國四日公布對台廿六條措施，包括對台灣企業及民眾提供「同等待遇」措施。總統府回應，中國意圖以此框架台灣，是干預台灣民主選舉的政治手段。

●台美首次大規模網路攻防演練四日登場，日本等十餘國專家共同參與。行政院表示，台灣公部門每月遭境外網攻平均達三千萬次，防禦率高達九十九‧九九％以上。

●聯合國貿易暨發展會議五日公布報告，美中貿易戰後，今年上半年美國自中國進口大減逾三五○億美元，台灣成為貿易移轉效應最大受惠者，對美國出口增四十二億美元。

國外：

●印度四日宣布不參與由中國主導的「區域全面經濟夥伴關係協定」（ＲＣＥＰ），避免對中國貿易逆差擴大。其餘十五參與國已完成談判，預計二○二○年簽署協議。

●美國維吉尼亞州、肯塔基州等地五日舉行地方選舉，民主黨取得重要勝利，此被形容為美國明年總統大選的前哨戰。

●中國商務部七日宣布美中同意分階段取消已加徵關稅，不過，美國總統川普八日否認，為雙方能否在十二月另一批關稅加徵前簽署協議增添變數。

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