新北雲林同鄉會 藍綠大咖雲集

新北市雲林同鄉會總會理事長及監事就職典禮，總統蔡英文出席，與現場熱情來賓們握手擊掌致意。（記者王藝菘攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者周湘芸、陳心瑜／新北報導〕新北市雲林同鄉會總會昨晚舉辦會員代表大會暨理事長、理監事就職典禮，席開近四百桌場面熱鬧，藍、綠大咖雲集；近日飽受參選總統「門票」困擾的前立法院長王金平，巧遇身陷不分區名單風暴的國民黨主席吳敦義，王為吳抱屈說，擔任副總統後又回到立法院，委屈他了。

包括總統蔡英文、吳敦義、國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬、王金平、新北市長侯友宜都出席這場典禮。

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蔡英文抵達現場時，民眾高喊「蔡英文加油、台灣加油」，一路被支持者簇擁著進場，蔡英文不僅替雲林立委參選人助講，也不忘穩固新北市大票倉，一一唱名新北市民進黨籍現任立委，爭取支持。

吳敦義、李佳芬都大力為韓國瑜拉票，呼籲支持國民黨籍立委參選人；吳敦義說，國民黨目標是國會過半，讓韓國瑜當總統能有效推動各項政策。侯友宜也大力為新北市國民黨立委參選人助選。

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