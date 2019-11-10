為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

新北雲林同鄉會 藍綠大咖雲集

新北市雲林同鄉會總會理事長及監事就職典禮，總統蔡英文出席，與現場熱情來賓們握手擊掌致意。（記者王藝菘攝）

新北市雲林同鄉會總會理事長及監事就職典禮，總統蔡英文出席，與現場熱情來賓們握手擊掌致意。（記者王藝菘攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者周湘芸、陳心瑜／新北報導〕新北市雲林同鄉會總會昨晚舉辦會員代表大會暨理事長、理監事就職典禮，席開近四百桌場面熱鬧，藍、綠大咖雲集；近日飽受參選總統「門票」困擾的前立法院長王金平，巧遇身陷不分區名單風暴的國民黨主席吳敦義，王為吳抱屈說，擔任副總統後又回到立法院，委屈他了。

包括總統蔡英文、吳敦義、國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬、王金平、新北市長侯友宜都出席這場典禮。

蔡英文抵達現場時，民眾高喊「蔡英文加油、台灣加油」，一路被支持者簇擁著進場，蔡英文不僅替雲林立委參選人助講，也不忘穩固新北市大票倉，一一唱名新北市民進黨籍現任立委，爭取支持。

吳敦義、李佳芬都大力為韓國瑜拉票，呼籲支持國民黨籍立委參選人；吳敦義說，國民黨目標是國會過半，讓韓國瑜當總統能有效推動各項政策。侯友宜也大力為新北市國民黨立委參選人助選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓質疑潛艦國造 軍方：自己國家自己救
2019-11-10 05:30

韓質疑潛艦國造 軍方：自己國家自己救
蔡：再給四年 台灣一定更安全
2019-11-10 05:30

蔡：再給四年 台灣一定更安全
自住剛需撐買氣　中大坪數產品熱銷

自住剛需撐買氣　中大坪數產品熱銷
豪宅案 洩個資？ 韓再控國家機器 蔡：慣性掩蓋
2019-11-10 05:30

豪宅案 洩個資？ 韓再控國家機器 蔡：慣性掩蓋
韓：蔡政府像匈奴 掠奪完就走人
2019-11-10 05:30

韓：蔡政府像匈奴 掠奪完就走人
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
韓：幾流人民選出幾流政府 卓嗆：不准侮辱高雄人
2019-11-10 05:30

韓：幾流人民選出幾流政府 卓嗆：不准侮辱高雄人

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播