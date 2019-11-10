為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓：幾流人民選出幾流政府 卓嗆：不准侮辱高雄人

國民黨總統參選人韓國瑜砲轟總統蔡英文，還酸「幾流人民選出幾流政府」，民進黨主席卓榮泰昨回嗆韓「不准他侮辱高雄人」。（記者黃佳琳攝）

國民黨總統參選人韓國瑜砲轟總統蔡英文，還酸「幾流人民選出幾流政府」，民進黨主席卓榮泰昨回嗆韓「不准他侮辱高雄人」。（記者黃佳琳攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者吳俊鋒、周湘芸／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜砲轟總統蔡英文的執政，還酸「幾流人民選出幾流政府」；民進黨主席卓榮泰昨回嗆韓「不准他侮辱高雄人」，「是什麼樣的人、講什麼樣的話」，大家只是一時被他的花言巧語所騙，但已認清楚了，這次高雄絕對要用選票翻轉，堅定告訴韓國瑜，不是選總統能看出什麼樣的人，而是「什麼樣的人不能選總統」。

卓榮泰昨為民進黨台南市立委參選人站台助選，他表示，韓國瑜老是說謊，還批評幾流人民選出幾流政府，難道他在「侮辱高雄市民」嗎？「不准他侮辱高雄人」。

卓榮泰說，高雄人選韓國瑜當市長，很多人現在都後悔了，還感嘆「早知道其邁回來就好」，大家一時被花言巧語、吹牛、膨風所騙，這不能怪人民，現在已認清韓市長是什麼樣的人、講什麼樣的話，不會再上當。

對於韓國瑜批評蔡政府「幾流人民選出幾流政府」，蔡英文總統昨對此表示，選舉選到這個階段，韓國瑜看起來有點口不擇言，民進黨執政縣市都比他在高雄市好，希望他的市政做得不順、選舉選得困難，不能全部都推給人民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓質疑潛艦國造 軍方：自己國家自己救
2019-11-10 05:30

韓質疑潛艦國造 軍方：自己國家自己救
蔡：再給四年 台灣一定更安全
2019-11-10 05:30

蔡：再給四年 台灣一定更安全
移居板橋28萬就簽約　4字頭鈔有感

移居板橋28萬就簽約　4字頭鈔有感
豪宅案 洩個資？ 韓再控國家機器 蔡：慣性掩蓋
2019-11-10 05:30

豪宅案 洩個資？ 韓再控國家機器 蔡：慣性掩蓋
韓：蔡政府像匈奴 掠奪完就走人
2019-11-10 05:30

韓：蔡政府像匈奴 掠奪完就走人
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
新北雲林同鄉會 藍綠大咖雲集
2019-11-10 05:30

新北雲林同鄉會 藍綠大咖雲集

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播