韓：幾流人民選出幾流政府 卓嗆：不准侮辱高雄人

國民黨總統參選人韓國瑜砲轟總統蔡英文，還酸「幾流人民選出幾流政府」，民進黨主席卓榮泰昨回嗆韓「不准他侮辱高雄人」。（記者黃佳琳攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者吳俊鋒、周湘芸／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜砲轟總統蔡英文的執政，還酸「幾流人民選出幾流政府」；民進黨主席卓榮泰昨回嗆韓「不准他侮辱高雄人」，「是什麼樣的人、講什麼樣的話」，大家只是一時被他的花言巧語所騙，但已認清楚了，這次高雄絕對要用選票翻轉，堅定告訴韓國瑜，不是選總統能看出什麼樣的人，而是「什麼樣的人不能選總統」。

卓榮泰昨為民進黨台南市立委參選人站台助選，他表示，韓國瑜老是說謊，還批評幾流人民選出幾流政府，難道他在「侮辱高雄市民」嗎？「不准他侮辱高雄人」。

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卓榮泰說，高雄人選韓國瑜當市長，很多人現在都後悔了，還感嘆「早知道其邁回來就好」，大家一時被花言巧語、吹牛、膨風所騙，這不能怪人民，現在已認清韓市長是什麼樣的人、講什麼樣的話，不會再上當。

對於韓國瑜批評蔡政府「幾流人民選出幾流政府」，蔡英文總統昨對此表示，選舉選到這個階段，韓國瑜看起來有點口不擇言，民進黨執政縣市都比他在高雄市好，希望他的市政做得不順、選舉選得困難，不能全部都推給人民。

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