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韓：蔡政府像匈奴 掠奪完就走人

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅昨到基隆，韓國瑜到基隆市聖安宮參拜時，針對媒體詢問副手人選，韓國瑜表示人選已確定，「絕對不會是禿頭」。（記者俞肇福攝）

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅昨到基隆，韓國瑜到基隆市聖安宮參拜時，針對媒體詢問副手人選，韓國瑜表示人選已確定，「絕對不會是禿頭」。（記者俞肇福攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者林欣漢、俞肇福／基隆報導〕國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅昨天到基隆，他批評蔡英文總統、民進黨政府就跟匈奴一樣，掠奪完就走人，明年如果讓他們繼續執政，台灣會落入貪污、腐敗、派系分贓的處境；韓國瑜還說，反對黨已經一無所有，對政治的影響力完全是狗吠火車，「民進黨真的是甩都不甩，他想怎麼幹就怎麼幹。」

韓國瑜昨到基隆參加韓國瑜宋瑋莉聯合競選總部成立大會，並與青年座談，韓國瑜說，執政團隊不愁吃、不愁穿，生活已經不錯，為什麼不為人民好好努力打拚，人民過得很辛苦，一個執政團隊把自己變成匈奴，用掠奪的心態不停地掠奪台灣的資源，「兩兆風電、前瞻八千八百億，需要嗎？我們有太多事情看不明白、看不懂。」

韓國瑜說，如果明年一月十一日讓蔡英文、民進黨繼續執政，台灣會落入貪污、腐敗、派系分贓的處境，他要為自己、為子孫、為台灣社會、為中華民國選；從政治上來看，反對黨已經一無所有，對政治的影響力完全是狗吠火車，「民進黨真的是甩都不甩，他想怎麼幹就怎麼幹。」

韓國瑜還提到，青年人的思考都被置入亡國感、主權被出賣、韓國瑜是個壞蛋等太多負面元素，很多青年朋友一開始見到他，都是武裝自己、雙手抱胸；講到一半，雙手會放下；講到結束，會面帶笑容，在離開之前，還會要團體合照，「因為他們了解韓國瑜了」。

韓國瑜也說，他自己六十二歲，已是垂垂一老者，等著他前面的是一口棺材，他希望台灣能夠更好，留給下一代更好的環境，所以才會這麼努力打拚，希望未來有機會能夠做到「台灣安全人民有錢」。他也鼓勵青年學子們要打開心胸迎接世界，有機會一定要出國看看世界，與世界接軌，設定好追求目標就往前衝，不要像螞蟻一樣只活在兩度空間，這樣的人生就浪費了。

副手已定「絕不是禿頭」

對於副手人選，韓國瑜昨天也表示人選已確定，是一個熱愛中華民國、有責任感的人，對台灣土地願意無私奉獻與犧牲，還有非常好的國際觀、非常強大的治理能力。他還開玩笑說：「因為總統候選人是禿頭，所以副手絕對不會是禿頭，頭髮一定比他多。」

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