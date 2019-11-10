豪宅案 洩個資？ 韓再控國家機器 蔡：慣性掩蓋

蔡英文總統表示，韓國瑜還是應該把人民社會所質疑的事情說清楚。（記者周湘芸攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者周湘芸、洪瑞琴／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜身陷豪宅風波，他質疑其中有國家機器介入，蔡英文總統昨回應說，韓國瑜發生事情時都有個慣性，就是用國家機器來掩蓋他的爭議事件，重點還是韓國瑜應該把人民、社會質疑的事情說清楚。

蔡英文說，韓國瑜慣性用國家機器掩蓋他的爭議事情，但國家機關要發動公權力調查，必須要有相當的證據與合理的懷疑，如果沒有，就是濫用公權力、濫用國家資源，這是任何一個從事公職的人都有的基本概念。

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總統府發言人丁允恭則說，如果韓國瑜主張個資外洩，請他說清楚，哪一項個資受到不法侵害，然後檢具相關證據、依照法定程序向檢警提出檢舉，相關機關一定會依法偵辦。

韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋昨偕同國民黨南市第五選區立委參選人蔡淑惠，開嗆同選區的民進黨參選人林俊憲抹黑，要求林拿出具體證據，否則就該辭去立委並且退選，向社會道歉。

林俊憲預告 還有後續發展

林俊憲回應反諷說：「韓去買台肥豪宅，這算抹黑？」韓國瑜未免太低估選民智慧了。問題是，韓國瑜沒有對身邊發言人、黨內同志、支持者講實話，「你不要害了自己的同志，做了什麼事情自己非常清楚。」林並預告，其實這件事才剛開始，大家拭目以待，將有後續發展。

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