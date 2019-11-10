蔡：再給四年 台灣一定更安全

蔡英文總統昨出席連任全國醫師後援會大誓師活動，除親自授旗，也拜託現場醫師除支持小英，也要為立委參選人拉票，把政黨票投給民進黨。（記者張嘉明攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者陳鈺馥、黃欣柏／台北報導〕二○二○選戰倒數六十二天，蔡英文總統昨連趕四場全國性後援會成立大會，她強調，「再給蔡英文四年，台灣一定更安全」，總統要連任、國會要過半，未來四年將持續改革、強化國防及外交，一定顧好國家主權。

「蔡英文總統連任全國醫師後援會」大誓師昨在圓山大飯店登場，現場有超過八百名醫師高喊「小英必勝」力挺蔡總統連任。隨後舉行的「蔡英文總統連任全國扶輪之友後援會」成立大會，扶輪社更號召全國扶輪社友一人拉廿票，全力支持蔡英文當選。

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蔡表示，許多扶輪社友關心台灣經濟，台灣經濟表現確實比其他國家好，尤其國際經濟環境不確定，很多國家下修經濟成長率，台灣則是上修，台灣前三季GDP是亞洲四小龍第一。

蔡英文強調，有人說因美中貿易戰台灣經濟發展才受益，但這不是天上掉下來的，這是政府抓對方向，化危機為轉機，執政有能力讓台灣經濟穩定成長，過去三年打下的基礎會讓未來十年經濟持續發展，未來四年台灣經濟會更好。

蔡英文也在全國醫師後援會大誓師活動表示，長照2.0在她剛上任預算僅五十億元，明年長照預算增至四百億元，四百億元不會是天花板，以台灣醫療體系加上長照2.0，台灣未來將是亞洲數一數二可以安居樂業之地。

蔡英文提及，未來四年將繼續改革，讓台灣經濟和各方面轉型成功，要建立完整的台灣社會安全網絡及強化國防自主，提升台灣自我防衛能力，更要深化國際外交，讓國際知道台灣處境，更支持台灣民主自由。

除醫界力挺連任外，蔡的全國藥界後援會成立大會昨也舉行，有全國廿多個藥界團體力挺小英連任。

籲國人用選票來顧主權

蔡昨也出席全國商業公會後援會成立大會，蔡致詞時除細數公托、長照及經濟表現等政績外，也強調全世界都在關注台灣人是要選擇民主自由，還是選擇向中國低頭，呼籲國人明年一月十一日一定要去投票，用選票來保護國家主權，將民主自由代代相傳給每個世代的台灣人。

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