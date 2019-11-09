韓國瑜豪宅風暴》台肥補兩成貸款 金管會：違規就罰

北市南港高價住宅案「日昇月恆」二○一四年交屋時，因中央銀行祭出豪宅版選擇性信用管制，最高貸款成數不得超過六成，最終由台肥補上不足的兩成貸款金額。（取自Google地圖））

2019-11-09 05:30:00

〔記者徐義平、王孟倫、張慧雯／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜被爆曾購買七二○○萬元豪宅，扯出曾向台肥借款兩成。根據地籍資料，當時超過十戶買家跟台肥申請貸款，且還款年限多設定三十年，較一般建商提供的三至五年無息貸款還多出六至十倍年限。對此，金管會昨表示，公開發行公司將資金貸與他人，對象須為公司且屬短期融資（期限一年），違規最高罰四八○萬元，將主動調查此案，若違規就會開罰。

北市南港高價住宅案「日昇月恆」二○一四年交屋時，因中央銀行祭出豪宅版選擇性信用管制，最高貸款成數不得超過六成，最終由台肥補上不足的兩成貸款金額。

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金管會證期局昨表示，根據「公司法」第十五條規定，「公司不得貸與股東或任何他人」，除非是公司間業務交易行為有融通資金之必要者，且公司資金貸與對象須符合兩大條件：一、與該公司有業務往來的公司或行號；二、有短期融通資金之必要的公司或行號。所謂短期，指一年或一個營業週期（以較長者為準），若違反上述規定，依「證交法」得開罰二十四萬至四八○萬元。

至於台肥是否違法？金管會表示，台肥是上市公司，假如台肥將公司資金借給韓國瑜，第一項條件即不符合，因為錢只能借給公司；且第二項條件也不符，台肥借給韓國瑜資金的年限屬於長期，絕非短期融通資金。

金管會強調，將主動調查台肥當初借款的資金來源、流程與方式；若有違規情事，就會開罰。不過，台肥昨表示，對此案不再回應。

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