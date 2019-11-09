豪宅風暴 韓國瑜反嗆蔡英文「講話愈來愈糊塗」

國民黨總統參選人韓國瑜陷入購買豪宅風暴，韓國瑜昨受訪時點名應查台肥、國稅局有無洩漏資料。（記者塗建榮攝）

2019-11-09 05:30:00

韓點名台肥、國稅局 「有無洩漏個資」

〔記者施曉光、李欣芳、巫其倫／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜陷入購買豪宅風暴，韓陣營質疑國家機器介入，個資被外洩，蔡英文總統要求韓陣營把話講清楚，不要一句國家機器介入打死所有人，韓國瑜昨受訪時反諷蔡英文，「長得一副聰明相，怎麼講話愈來愈糊塗？」就好像有一個人家裡遭小偷，到警察局報案，警察會說「你把小偷抓來」，怎麼可能？他並點名應查台肥、國稅局有無洩漏資料。

總統府籲韓誠懇接受檢驗

總統府發言人張惇涵反擊說，任何政治人物都須受檢驗，誠懇建議韓市長，現在需要的不是推給國家機器，而是拿出面對質疑的勇氣。

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張惇涵強調，蔡總統競選二○一六年總統時，並無任何公職，被當時執政的國民黨指控財產議題時，當時蔡的做法是將所有財產信託，並一次公開二十年任公職或競選公職的財產申報。反觀韓市長被媒體披露購買豪宅爭議時，選擇的並非解釋清楚事情的來龍去脈，反而是不斷在毫無證據下，指控所謂國家機器介入。

財長批韓污衊文官體系

對於韓國瑜連日質疑國稅局涉及洩漏交易資訊，財政部長蘇建榮昨也痛批韓國瑜「無的放矢」，污衊文官體系。他說，如果韓有證據就拿出來，願意就此事進行調查，若沒有相關證據，「請韓市長向所有國稅局同仁道歉」。

韓國瑜出席「長照、醫師、護理、藥師、醫檢、公衛挺韓後援會」成立大會後受訪表示，當年他在台北市南港區買房，就是希望能在捷運旁邊、交通好的地點，但若干年後，發現負擔不起，在虧損狀態下把房子讓掉，這是很簡單的事。

韓隨後話鋒一轉說，要說國家機器，就只有兩個單位有這個資料，「第一個是台肥，第二個是國稅局，蔡英文身為總統馬上立案調查就好嘛！有沒有官員洩漏資料？」「就好像我遭了小偷，你現在跟我說，我到警察局叫我把小偷找出來，我有什麼辦法？所有的機器、所有的資源全部都在蔡英文總統手上、民進黨手上，你怎麼會提出這麼荒謬的問題呢？」

對於民進黨立委林俊憲質疑韓找人施壓台肥借款，韓國瑜回應，「叫他直接點名就好了，你不覺得他講話愈來愈軟了嗎？第一天好像磨刀霍霍，第二天就開始軟了」，「選舉到了不要一味的抹黑，直接把名字講出來嘛！」

對於媒體詢問是否曾找台北市副市長黃珊珊幫忙？韓國瑜沒正面回應，只說「所有當事人去講就好了」，「很清楚，我們沒有任何能力去施加壓力」。

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