韓國瑜：民進黨屁股幾根毛 我看得一清二楚

國民黨總統參選人韓國瑜昨天出席「台商後援會」，連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、吳敦義等歷任黨主席站台，營造全黨團結力挺氣勢。（記者塗建榮攝）

2019-11-09 05:30:00

痛批綠選舉抹黑、政策買票

〔記者施曉光、陳鈺馥／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨晚出席「大陸台商總會長及資深會長聯合力挺韓國瑜競選總統團結大會」時，諷刺民進黨並非會選舉，而是一個字「敢」，不像國民黨很多事情不會做得出來，重視禮義廉恥的精神，民進黨只有三招，就是控制媒體、抹黑對手以及選舉一到就撒錢政策買票，「民進黨屁股幾根毛，我看得一清二楚。」

民進黨：韓連基本格調都沒有

民進黨發言人李晏榕回應說，韓國瑜至今對南港豪宅交代不清，又說出沒根據的話，企圖模糊焦點，連總統參選人最基本的格調都沒有，令人遺憾。

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韓國瑜昨天指控，民進黨只要掌握權力，就先控制媒體，現在台灣有九十％的媒體只監督反對黨，不敢監督執政黨，而且報喜不報憂、報好不報壞，只報反對黨，不報執政黨。

韓國瑜告訴在場台商，大家都是「嫁出去的女兒」，過去「娘家」團結、家風嚴謹，如今「嫁出去的女兒」回首一看，台灣不但外交走不出去，新南向撒錢卻一敗塗地，兩岸動盪不安，經濟蕭條，政策買票層出不窮，媒體壟斷，民主退步，「各位還有面子嗎？」

他強調，若要翻轉現況，唯一的方法就是明年大選投票，否則如果未來四年民進黨繼續執政，「台灣的未來只有天知道！」

國民黨前主席連戰、馬英九、主席吳敦義也同聲批判蔡英文總統執政不佳，訴求唯有韓國瑜當選總統，國民黨重返執政，才能撥亂反正。

馬英九表示，由於蔡英文總統拒絕接受「九二共識」，使得兩岸關係跌落谷底，今年觀光業損失上看一千五百億元，雖然最近蔡政府自豪相關經濟數據，但其實只是中美貿易戰所導致，蔡英文一向喜歡說經濟數字是有史以來最好，「她的最好其實是最會自我感覺良好」。

連戰則指出，執政者忘記當初選舉承諾要維護現狀，最近還濫用國家資源做政策買票，社會感情被撕裂，經濟舉步維艱，民主倒退，粗暴的年金改革，以及任意去中國化，違背世代認同，區域經濟整合又一籌莫展，過去有句話叫「討厭民進黨」，如今已變成「更討厭民進黨」。

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