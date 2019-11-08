保護總統候選人 330特勤精英成軍

身兼特勤中心指揮官的國安局長邱國正（中）昨日校閱三三○名總統大選特勤人員，邱國正表示，這是只許成功、不容失敗的任務。（記者劉信德攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕因應二○二○總統大選，國安局特勤中心昨舉行「安維七號」成軍典禮，共有三三○名經合格訓練的特勤人員，將在總統、副總統候選人出線之際擔起維安工作。由於無人機、空拍機近年興盛，曾在國內外釀成數起意外，特勤中心今年特別添購空拍機干擾器，能有效干擾二公里外的小型飛行器，避免滋擾候選人安全。

根據中選會公告，第十五屆總統、副總統候選人登記日期為今年十一月十八日至十一月廿二日，各組總統、副總統參選者一登記為「候選人」起，特勤編組即啟動維安工作。另外，除確定參選的民進黨、國民黨外，具政黨提名資格的時代力量表態不提名，親民黨則尚未做最後決定，因此，國安局將視親民黨主席宋楚瑜動態調配編組人員。

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值得注意的是，由於無人機、遙控飛機、空拍機近年愈趨盛行，在國內外肇生數起意外，增添維安疑慮，因此國安局今年採購「SKYNET」空拍機干擾器，可藉由干擾波致使他人操作的小型航空器降落。這款干擾器具備八小時待機時間、八十分鐘操作時間的續航力，有效干擾距離為二公里，未來將機動部署，確保候選人安全。

另為強化候選人行車安全及特勤人員單兵應變能力，國安局添購新型座車與新型手槍。國安局為總統、副總統候選人採購六輛福斯「Bulli」旅行車，縱使輪胎中彈，仍可繼續行駛八十公里；新購「克拉克十九型」（Glock 19）第五代手槍相當輕巧，槍身兩側皆有彈匣和滑套釋放鈕，並設有三重保險，可讓不同慣用手的維安人員使用更方便，也降低不慎走火的可能性。

身兼特勤中心指揮官的國安局長邱國正昨校閱部隊後表示，這是只許成功、不容失敗的任務，相關人員應嚴守行政中立，依法行政，維安人員對候選人及配偶「只有安維，沒有情蒐」，應加強與各候選人競選團隊間的協調配合。他也說，民主時代政治領袖必然走向群眾，因此維安工作應兼顧安全和便民。

「特勤形象月曆」3月份主角莊珮甄。（記者劉信德攝）

國安局今年採購「SKYNET」空拍機干擾器，可藉由干擾波致使他人操作的小型航空器降落。（記者劉信德攝）

國安局特勤中心昨舉行攸關明年總統大選的「安維七號」成軍典禮，同時公布特勤人員形象月曆。其中形象月曆三月主角莊珮甄，除為驃悍的特勤人員，更在去年取得健身教練資格，可輕鬆地舉起重達七十公斤的槓鈴。她表示，健身使她肌力、體態變好，更是「健心」，強化體能之餘更磨練意志力。健身也讓她領悟到人生很長，不可能一帆風順，在內心強大後，也更能克服難關。（圖：記者劉信德，文：記者涂鉅旻）

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