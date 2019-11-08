公投選務缺失 監院彈劾陳英鈐

針對去年公投案重行公告行政院意見書爭議，監察院昨以九比三的票數通過彈劾中選會前主委陳英鈐。（資料照）

2019-11-08 05:30:00

〔記者謝君臨、黃欣柏／台北報導〕針對去年公投案重行公告行政院意見書爭議，監察委員高鳳仙等人調查後，認定中選會前主委陳英鈐違法重行公告七個公投案意見書，而後又拒不執行法院命中選會停止執行裁定，直到中選會所提抗告遭法院駁回，才撤銷重行公告，造成刊登費用約九百卅一萬元損失，監察院昨以九比三的票數通過彈劾陳。

陳：公投制度缺陷 歸咎於一人

對於監察院通過彈劾案，陳英鈐昨受訪表示尊重監院職權，但他也強調，中選會一切都是依法辦理，「只能說我國公投制度本身就有缺陷，全世界沒有國家敢一次辦十個公投案且強迫綁大選，加上後來法院裁定停止執行時，未第一時間通知中選會，才讓中選會來不及處理」；他對於監院把制度問題歸咎於一人感到很遺憾。

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高鳳仙表示，去年十月廿四日，中選會公告行政院提出的公投案十案意見書；五天後，政院提出七案修正意見書以取代原意見書。陳英鈐明知當時已逾卅日前提出的規定，且無法於公投日前廿八天公告，卻未經委員會決議，以有前例為由，核定於去年十一月二日重行公告，引發民間團體不滿，向法院提起行政訴訟。

去年十一月九日，中選會收受台北高等行政法院裁定，要求應停止執行修正意見書公告，且不得登載公投選舉公報。高鳳仙指出，陳英鈐明知抗告並無停止執行的效力，卻以將提出抗告為由，拒不停止執行公告及登載公報，並遲至同年月十六日始提出抗告，最高行政法院則維持原裁定，三天後火速駁回抗告。

高鳳仙說，去年十一月廿日，中選會依法院裁定撤銷同月二日的重行公告，隔天並將原意見書刊載報紙，造成刊登費用共九三一萬六百元損失，且導致公投公報登載經撤銷公告的修正意見書，合法公告的意見書卻未登載公報的違法結果，令民眾混淆，影響投票意願，嚴重斲傷政府公信力，核有嚴重違失。

根據監院彈劾案審查決定書指出，投下成立票的監委包括趙永清、仉桂美、江綺雯、楊芳玲、蔡培村、江明蒼、方萬富、林雅鋒、章仁香；投下不成立票的監委則有林盛豐、高涌誠、蔡崇義。

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