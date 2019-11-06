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喊新三民主義 韓：台灣不能再窩囊

國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨晚至頭份永貞宮，再創「新三民主義」口號，高喊「台灣不能再窩囊下去」。（記者鄭名翔攝）

國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨晚至頭份永貞宮，再創「新三民主義」口號，高喊「台灣不能再窩囊下去」。（記者鄭名翔攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者鄭名翔、彭健禮、蔡政珉／苗栗報導〕國民黨總統參選人韓國瑜「傾聽之旅」昨到苗栗縣，再創「民心思變、民不聊生、民氣可用」的「新三民主義」口號，高喊「台灣不能再窩囊下去」；他也重申，未來駐外使館可作為台灣藝術文創、農漁產品的促銷點。

外館可做文創、農漁產品促銷點

韓國瑜昨啟動苗栗「傾聽之旅」，苗栗縣長徐耀昌也請假，與前縣長劉政鴻、立委陳超明、徐志榮等藍營地方人士陪同。

韓國瑜昨陸續赴竹南鎮龍鳳宮、苗栗市玉清宮、頭份市永貞宮參拜。他稱中華民國正風雨飄搖，外有中共無時無刻想併吞、內有民進黨想以台獨併吞中華民國，台灣「什麼都沒有」，只能靠人才，但民進黨執政經濟蕭條、外交關係寸步難行，新南向一事無成，「台灣不能再窩囊下去」，懇求客家鄉親團結共同捍衛。

韓國瑜說，看到韓粉高舉「民進黨發大財，我們子孫沒未來」標語，及台下滿滿韓粉期待眼神，足見「民心思變、民不聊生、民氣可用」，這是「新三民主義」，懇請鄉親除了總統票外，也要大力支持國民黨立委參選人。

韓國瑜昨天也到苗栗縣五穀文化村參訪，並與陶藝工作者座談。對於陶藝工作者提出國內藝術產業面臨的困境，他再次重申「貨出得去、人進得來」，並表示，未來駐外大使館，可作為台灣藝術文創、農漁產品的促銷點，並樂意做為苗栗陶的宣傳員。

徐耀昌昨天陪同韓致詞時也喊話，稱自己選縣長時，在家鄉都不曾看過這麼多人潮，對韓深具信心，且過去親綠的前縣議員蔡銘雄、頭份市代會副主席白珠珍都改挺韓，相信團結必勝。

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