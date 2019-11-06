賴週六趕場 替洪慈庸林昶佐站台

行政院前院長賴清德本周六將接連趕赴台中與台北兩地，替前線成員林昶佐、洪慈庸造勢站台（立委林昶佐辦公室提供）

2019-11-06 05:30:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕為營造泛綠陣營大團結氣勢，據悉，行政院前院長賴清德本週六將接連趕場，分別趕赴台中、台北兩地，替同為「前線」成員的無黨籍立委洪慈庸、林昶佐站台造勢，兩人辦公室並已開始發放與蔡賴合照的文宣，希望營造台派選民團結聲勢。

林昶佐退出時力後，面臨組織強勁的對手國民黨前立委林郁方，林昶佐積極串聯泛綠各陣營力量，先前找來總統蔡英文一同掃街、吃滷肉飯，在店裡與店貓玩耍的萌樣影片，引起廣大網民迴響；洪慈庸三日才落幕的募款餐會，同樣也找來包括交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌等人在內的綠營大咖站台，同場並有多位「前線」成員現身力挺。

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林、洪兩人週六將分別成立與蔡英文掛名的競選總部、後援會，為展現台派聯盟團結氣勢，知情人士說，當天賴將接連趕赴洪、林的造勢場合助講，盼能藉此凝聚泛綠選民向心力。

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