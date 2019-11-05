蔡：台灣人決心 投給世界看

蔡英文總統昨到嘉義縣水上鄉奉安宮參拜、贈匾，她呼籲鄉親將台灣人的決心，投給全世界看。（記者林宜樟攝）

2019-11-05 05:30:00

〔記者林宜樟、楊淳卉、李欣芳／綜合報導〕為爭取連任，蔡英文總統持續展開下鄉行程，她昨到嘉義縣水上鄉奉安宮參拜贈匾時強調，中國對台灣壓力越來越大，全世界、所有民主國家都在看明年選舉台灣人怎麼投票，能否守住台灣主權與民主自由，呼籲大家「讓蔡英文再拚四年」，明年元月十一日投票，將台灣人的決心，投給全世界看！

蔡英文由民進黨立委蔡易餘等人陪同到水上鄉奉安宮參拜贈匾，受到民眾熱情歡迎。

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除了呼籲民眾再給四年時間，蔡英文也努力宣傳政績，她表示，政府照顧農民，提供小型農機具補助，讓農民更輕鬆耕作，明年將繼續辦理；政府並提出政策，讓農民退休後可領年金，安居樂業，政府推動農產外銷，芭樂已能外銷至美國，將優質農產品行銷到全世界。

蔡英文也說，政府持續引進國外投資，讓年輕人有更多機會，台灣現在經濟成長率是亞洲四小龍第一名，經濟好，就可多照顧老人家和孩子；她上任時，長照預算一年五十億元，明年已成長到四百億元，零至六歲托育補助等政策，原本預算只有兩百多億元，現在已有六百多億元，「老人家要多鼓勵年輕人敢生敢養」。

蔡英文強調，國會過半非常重要，需要改革、做以前的總統不敢做的事，都需要國會支持；籲嘉義鄉親全力支持她與蔡易餘，政黨票投給民進黨，讓民進黨在國會穩定過半。

蔡辦公布宣傳影片 打政績牌

二○二○蔡英文總統連任辦公室昨也公布「關心台灣」政績影片，除介紹蔡政府三年政績，包括經濟、社福、農業、國防等，強調「這三年來，台灣其實越來越好」，蔡總統也在片尾獻聲，邀請大家「一起關心台灣的未來。」

守民主護台灣大聯盟10日成立

此外，為捍衛本土政權，民進黨、台聯、台灣基進、社民黨，以及台灣之友會等本土社團至少十七個團體組成的「守民主護台灣大聯盟」，由台灣之友會總會長黃崑虎擔任總召集人，十一月十日將號召二、三千人在台北國際會議中心盛大成立，蔡英文將與會致詞。

守民主護台灣大聯盟將自中旬起舉辦守護台灣民主、聲援香港反送中的大型晚會、遊行與音樂會等活動，並挺蔡總統競選連任，十二月七日則直搗國民黨總統參選人韓國瑜高雄執政大本營舉辦大遊行。

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