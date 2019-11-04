卓榮泰「捏臉皮」狠酸 吳敦義︰有些主席提自己選總統 更厚臉皮

國民黨主席吳敦義（左二）前天向退將拜票，連乾五杯白酒，似喝醉酒，昨返回南投還趕忙跑攤，不慎絆到台階，差點摔倒，隨扈與周邊人員趕緊攙扶。（記者劉濱銓攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者方志賢、劉濱銓、楊淳卉／綜合報導〕國民黨主席吳敦義傳將列入不分區立委名單，民進黨主席卓榮泰前天狠酸吳「厚臉皮」；吳敦義昨受訪時則反嗆「有些主席自己提自己選總統，那不更厚臉皮嗎？」

南投縣同鄉會聯合總會昨在南投舉辦鳳還巢暨農產展售會，吳敦義特別返鄉參加，受到現場近二千名會員的歡迎，只是吳步入會場時，卻不慎絆到台階差點摔倒，面對卓榮泰「捏臉皮」狠酸吳自列不分區是「厚臉皮」等問題，吳回說「不理他」，隨即快步進入會場。

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吳敦義昨天下午到高雄參加餐會時，再被問到「厚臉皮」的話題，吳敦義回應，若以這樣的主張，「有些主席自己提自己選總統，那不更厚臉皮嗎？」天下那有這種論述？只要合理、合情、合乎其能力，合乎他的品德操守，不分區立委可提十多名，當然可以選擇。

另外卓榮泰質問吳敦義若韓國瑜落選及國會未過半，吳會辭職負責嗎？吳說，「選輸就輸嘛，哪有誰能不分區提十五席全當選，不可能啊！」選總統也有當選與不當選，這就是民主政治。吳反批卓「不要隨隨便便亂講話，不要亂批評。」

吳敦義前天跑攤衝刺選情，疑似喝醉酒，受訪時眼神呆滯、身體搖晃，昨中午到高雄參加餐會時，特地以果汁代替酒，向在場退將致意，他表示，不敢喝酒了！前天多喝兩杯，喝酒才一分鐘，回去被太太唸了五分鐘。他說，對太太的承諾與政治承諾一樣重要，不能講了不做，所以昨天他不喝酒。

對於吳敦義前天酒後不適，卓榮泰昨受訪表示，希望吳主席「千萬保重健康」，唯有健康的身體才能為國家多做很多的事，希望他健康無恙。至於前天以「捏臉皮」酸吳一事，卓昨天說，他沒有這麼直接，他是說各黨有各黨考量。

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