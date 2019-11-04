台中市立委參選人林佳新問政說明會 李佳芬站台

李佳芬昨天幫台中市立委參選人林佳新（前左）站台。（記者歐素美攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕韓國瑜夫人李佳芬昨為國民黨立委第一選區參選人林佳新及第七選區參選人莊子富站台，呼籲選民支持；她並表示，台灣沒有是非、原則，強調韓國瑜重視下一代的教育，若當選將減輕年輕人就學負擔。

立委參選人林佳新在清水區舉辦問政說明會，台南市議員謝龍介及李佳芬皆到場站台，支持者高喊「凍蒜！」謝龍介則以前台南市長賴清德二百卅四天不進議會備詢，為高雄市長韓國瑜請假選總統緩頰。

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陪莊子富車隊掃街造勢

李佳芬則表示，因為台灣沒有是非、原則，都不知如何教孩子，強調培養下一代比什麼都重要，所以韓國瑜主張雙語教育與國際接軌，並且強調林佳新是艱苦囝仔出身，最知道選民要什麼，社會學最難唸，呼籲大家支持。

李佳芬稍早則陪同立委參選人莊子富在太平區車隊掃街及座談造勢，李佳芬再次強調，韓國瑜重視教育，若當選後一定讓學生不用付利息，減輕負擔。

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