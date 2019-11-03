一週大事 （10月27日至11月2日）

2019-11-03 05:30:00

國內：

●美國聯邦參議院廿九日一致同意通過「台北法案」，要求行政部門支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係與非正式夥伴關係，以行動支持台灣國際參與。

●台北地院卅日審結太陽花學運政院驅離案，對於警方強制驅離爆發流血衝突，法官認定執法過當，台北市警局遭判賠台聯前立委周倪安等人共約一一一萬元，仍可上訴。

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●台日經貿會議卅日閉幕，雙方簽署「促進進出口有機食品合作」等四項備忘錄，日本成為首個承認台灣有機同等性的國家。

國外：

●美國總統川普廿七日證實，恐怖組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」首腦巴格達迪，已在美軍突襲行動中引爆炸彈身亡。ＩＳ宣布已指定哈希米為繼任者，並揚言報復。

●智利卅日宣布，取消十一月在該國首都聖地牙哥舉辦的亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖峰會、十二月的聯合國氣候大會，主因是連續幾週街頭示威引發暴力動盪。

●日本沖繩首里城卅一日凌晨發生大火，包括正殿、北殿和南殿等七棟建築物均以木材打造，全部燒毀，面積達四八○○平方公尺。

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