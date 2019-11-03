主委找無人 韓國瑜競選總部難開張

朱立倫日前受訪時說，歷任主席擔任「榮譽主委」是一個自然的情況，並主張競選總部應該要與黨部二合一。（資料照）

2019-11-03 05:30:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜搭檔副手及選戰組織最重要的主任委員遲未敲定人選，連帶影響競選總部開張的時程規劃。韓陣營重要幹部十月中旬原表示，要趕在本月九日先行成立總部，但在韓不去美國及競總主委未敲定等因素下，韓陣營透露，總部正式開張將延至本月下旬候選人登記之後。

何時成立 「目前不清楚」

韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維受訪表示，競選辦公室未曾對外宣布十一月九日要成立競選總部，因此沒有所謂的延期。至於何時成立，他只說，目前並不清楚。

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另一位韓陣營幹部昨被問到，總部成立時間延後且無法敲定，是否與主委人事未定有關？這位人士說，「你那麼白目幹嘛！」尷尬默認主委人選沒到位，的確是影響總部開張的因素。

韓國瑜最近原本敦請前國民黨主席連戰擔任競選總部主委一職，但連戰婉拒該項職務，同意接下後援會總會長職務，並勸進前主席朱立倫接主委，不過，朱始終沒有鬆口答應，日前他受訪時說，歷任主席擔任「榮譽主委」是一個自然的情況，並主張競選總部應該要與黨部二合一；昨對此也重申應該黨部、競選總部二合一。

國民黨在四年前的總統大選，當時總統參選人朱立倫的競選總部主委也是遲遲找不到人選，總部拖到十二月五日才成立，並趕在十二月四日才宣布主委一職由旺旺中時媒體集團副董事長胡志強擔任。

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