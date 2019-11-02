海洋基本法三讀 六月八日訂為國家海洋日

海洋基本法草案三讀通過，立法院院長蘇嘉全敲下議事槌。（記者陳志曲攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「海洋基本法」，明定六月八日為「國家海洋日」，規定政府應統籌整合各機關涉海權責，共同推展海洋事務，應於本法施行後一年內提出國家海洋政策白皮書，制定海洋空間規劃相關法規及訂定海洋污染防治對策。

海洋委員會指出，「海洋基本法」是調和所有海洋相關法令的上位母法，用以明定海洋法規的大方向，相關子法如「海洋保育法」、「海洋管理法」及「海洋產業發展條例」，目前均已草擬中。

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法案規定，政府應於本法施行後一年內發布「國家海洋政策白皮書」，白皮書內容應包括國家海洋發展的願景及目標、海洋發展策略的基本理念及方針、有效推動海洋發展策略的步驟及具體措施，以及其他為推進國家海洋政策之必要事項。此外，各級政府也應在本法施行後兩年內檢討相關法規，若有不符「海洋基本法」之規定者，應修正或廢止。

政府應寬列海洋事務預算，得設立海洋發展基金以促進海洋發展及資源永續，且應將海洋重要知識內涵納入國民基本教育與公務人員培訓課程，並訂定海洋污染防治對策、保護自然海岸景觀與海洋生物棲息地，同時保障原住民族用海文化及權益，最後更應促成公私部門與學術機構合作，建立國家海洋資訊系統及共享平台。

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