台灣首辦世界飛安高峰會 中國惡意抵制 王國材：ICAO大國都有報名

航發會董事長王國材昨天表示，中國雖未報名參加世界飛安高峰會，但國際民用航空組織（ICAO）大國和重要飛機製造商都有報名。（記者塗建榮攝）

2019-11-01 05:30:00

〔記者蕭玗欣、鍾麗華／台北報導〕二○一九世界飛安高峰會（ＩＡＳＳ）十一月四日登場，今年首度移師台灣舉辦，卻遭中國政府惡意抵制，截至昨日，中港澳政府代表都未向大會報名，還傳出有中國籍外商代表簽證卡關未能前來。航發會董事長王國材表示，雖然中國沒來，但國際民用航空組織（ＩＣＡＯ）大國和重要飛機製造商都有報名；世界飛安基金會理事何慶生也指出，會議並不會因為中國缺席有任何損失。

王國材表示，世界飛安高峰會已有七十二年歷史，台灣二○一七年曾積極爭取舉辦權，最後因中國施壓，改到韓國舉辦。我今年重新爭取，並成功取得舉辦權。

請繼續往下閱讀...

截至昨天為止，已有來自愛爾蘭、加拿大、法、日、美、馬來西亞等卅七個國家與地區，一百卅八個與飛安有關的組織及單位，約三百五十名飛安專業人士參加，是歷年來台灣最大的航空國際會議。

今年會議將以「全球飛航安全分析」為題揭開序幕，接著討論「安全文化」、「風險控管」、「飛行員訓練」、「飛航風險標準」、「維修安全」、「普通航空業的風險標準」及「飛行員健康」等重要議題。

值得一提的是，無人航空載具及其對空運的影響與挑戰已連續多年在高峰會被提出討論，我國無人機管理新制將在明年三月卅一日實施，無人航空載具勢必為今年會議熱門議題之一。

何慶生：中國將錯失最新飛安資訊

王國材重申，飛航安全是普世價值，飛安標準或相關技術分享無關政治，台灣歡迎所有人參與。世界飛安基金會理事何慶生表示，中國不參與，對會議不會造成任何損失，反而是中國無法在第一時間接觸到最新的飛安資訊。

陸委會發言人邱垂正昨表示，世界飛安高峰會具有高度專業性，不涉及政治意涵。如果中共今年因ＩＡＳＳ在台灣舉辦，刻意抵制或不派員與會，那麼就是明顯政治凌駕飛安、人道關懷，忽視民眾的飛航安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法