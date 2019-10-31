台美FTA「史上最近」 美豬美牛仍是難題

美國參議院通過「台北法案」，經貿資深官員認為，因美國國會支持，台美FTA「可能是最接近達成的一次」，但美牛、美豬等農產品仍是得面對的關鍵難題。（歐新社檔案照）

2019-10-31 05:30:00

〔記者黃佩君、呂伊萱／台北報導〕美國參議院通過「台北法案」，經貿資深官員認為，因美國國會支持，台美FTA「可能是最接近達成的一次」，但美牛、美豬等農產品仍是得面對的關鍵難題。官員建議，因日、歐對美國肉品都有部分讓步、來換取與美貿易共識，且其消費市場習性並沒有劇變，台灣或可學習他國應對方式。

經貿官員說，「台美FTA」在二○○二年時曾一度傳出達陣，但最終仍未簽署，除卡在貿易障礙仍多外，美企當時欲以台灣做為跳板進入中國，期待台灣對中國做出更多開放，與我國政府考量並不相同；但十餘年過去，中國並未大幅對外開放、也未有一定程度民主化，加上智財權與竊取技術等摩擦，終釀成美中貿易戰，「這次不是美企要透過台灣入中，反而是要脫離中國，整體環境條件相對對台有利。」

請繼續往下閱讀...

缺乏動能 TIFA恐三度停開

至於TIFA（台美貿易暨投資架構協定）大會今年又召開無望，是否意味FTA距離仍遠？據了解，首次停開是因美國貿易代表署（USTR）人事懸缺，以至於無法召開次長級會議；去年二度停開，則是因美方貿易官員忙於美中貿易戰。雖然美國今年與日本和中國在貿易談判都有初步進展，但USTR人手有限、談判有優先順序，台灣又沒有進一步觸及美豬、美牛解禁的意願，在此缺乏動能的情形下，TIFA今年復談可能性極小，恐三度停開。

美牛豬議題 歐日已做出讓步

一名前涉美經貿事務官員分析，美方政治、貿易是兩個原則相當不同的體系，近期有彼此溝通是良好現象，「但台灣不可能完全在關鍵貿易議題上堅持己見」，勢必要有與其他國家相近的讓步。他指出，農業是日本的傳統貿易防衛議題，且歐洲對食品標準相當高，但此兩地區近期都因汽車等貿易問題對美牛、美豬做出讓步；包括日本接受美牛、美豬降稅到TPP關稅水準，歐洲也接受美牛進口。

他建議，台、日、歐在開放美牛後，消費者習慣並未劇變，顯示包括標示產地等做法讓民眾有跡可循，台灣可學習他國的應對方式；其實台豬也有很強的出口潛力，尤其在豬瘟帶來的全球肉品短缺情況下，台灣或許可重新思考對美豬的市場需求定位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法