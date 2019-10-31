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首頁　>　政治

中國藝演到埔里 公所︰禁涉政治

2019-10-31 05:30:00

〔記者佟振國／南投報導〕由中共統戰部所轄「中國僑聯」主辦的「親情中華．歡聚台灣」活動，遭質疑統戰意圖明顯，該活動也將在南投縣埔里鎮立藝文中心演出，鎮公所則表示，當初由救國團商借場地，認為是單純的兩岸藝術文化交流，並考量能為偏鄉增加藝文表演，在藝文中心檔期允許下同意出借場地，但嚴禁涉及政治宣傳，日後對於類似演出的申請，也會加強了解。

據了解，該表演由中共官方色彩濃厚的「煤礦文工團」擔綱，有雜技、戲曲、舞蹈、聲樂等表演節目，本次來台專門至藍營執政的縣市巡演，南投縣也安排一場，就在十一月八日晚間七點卅分於埔里鎮立藝文中心演出，免費讓民眾觀賞，遭質疑假演出之名行統戰之實。

埔里鎮長廖志城表示，埔里藝文中心是縣內少數大型室內表演場地，當初由救國團南投縣團委會商借場地，安排對岸藝文團體演出，對於兩岸單純藝術文化交流，不涉及政治宣傳，當然歡迎，也考量偏鄉的藝文表演活動得來不易，在藝文中心檔期允許下同意出借場地，對於這次活動引發爭議，日後對類似演出申請，也會加強了解。

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