立院三讀 2500億採購66架F-16V

F-16V block70戰機。（洛馬官網）

2019-10-30 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院院會昨三讀通過攸關F-16V block70戰機採購案的「新式戰機採購特別條例」，規範此次軍購案預算上限為新台幣二五○○億元，而此條例三讀後，賦予這項對美軍購案預算編列法源依據，讓國軍得以在二○二六年以前籌獲六十六架新機，強化我國空防。

特別預算案 下週送立院

行政院預計下週將採購戰機的特別預算案送到立法院，在行政院長蘇貞昌到立法院報告並備詢後，特別預算案將交由立法院財政、國防聯席會審查。由於我國已獲得F-16V block70戰機的發價書草案，距離正式簽約時間越來越近，因此行政、立法機關都會加快腳步。

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「新式戰機採購特別條例」共六條條文，提及戰機籌獲、維保、訓練、預算額度、執行時間等條文。

特別條例規定，經費上限為二五○○億元，以特別預算方式編列，其預算編製不受預算法第二十三條不得充經常支出規定之限制。但經費額度因匯率變動影響超過上限部分，以總預算方式編列。

三讀條文也規定，新式戰機採購，指主管機關與其所屬機關、部隊辦理經行政院核定的新式戰機系統、裝備與其相關支援系統、裝備的獲得、維修、研發、產製及訓練。施行期間部分，規定自公布日施行至二○二六年十二月三十一日止。

院會也通過附帶決議，要求政府單位做好跨部會整合，洽談新戰機零組件在台產修以及關鍵技術移轉，並在交機後，促使台灣成為F-16戰機亞洲維修中心。

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