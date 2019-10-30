政見大車拚》韓推農業3箭 內外銷七三比 讓青年返鄉

2019-10-30 05:30:00

〔記者王榮祥、張聰秋、劉曉欣／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，昨在彰化縣花壇鄉果園體驗採摘帝王柚時，重申他「內外銷七三比」的農漁業政策，認為此比例可形成「善良循環」，穩定價格，讓青年返鄉，為農漁業注入新血輪。

恢復進口農產品管制

韓國瑜日前到嘉義「傾聽之旅」時，推出的農業政見主打「農業三箭」，分別是未來國內生產農漁產品內外銷七三比、恢復馬政府時期進口農產品管制、逐步調降稻米安全存量比率。

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韓陣營說明，明訂農漁產品內、外銷比率在過去從未有過，重點在訂出三十％外銷比率，且會對有競爭力的品項做出規範，再按品質、品項訂定不同價位，如此農漁民對生產農漁產品在市場價格，就會有一定預期和保證，對不具競爭力品項還可考慮是否生產。

至於恢復馬政府時期進口農產品管制、逐步調降稻米安全存量比率等兩項政見，則是要改正民進黨錯誤的農業措施，前者是避開國內生產採收期，後者是為避免公糧爆倉，並讓部分農地有機會釋出活化。

韓國瑜並提及台灣農產一定要外銷，隔壁澳門就是很適合的地方，會與農漁會團體一起打出一條路，只要外銷穩定，就能間接解決農地閒置、人口老化等問題；政府也要幫助茶農，將台灣茶外銷到全世界筷子文化的地區，歐美地區當然也不會放棄。

韓國瑜也點出農藥、肥料、缺工等問題都要仔細檢視與調整，農業補助問題更要通盤檢討，還要探討為何不少青年農民返鄉，最後很多都失敗？他認為主因在缺乏通路，未來他有責任幫農漁民找通路。

要幫農漁民找通路

韓國瑜也認為，應借重地方觀光產業結合優質農產品全面行銷，而且台灣在全世界有一百多個外交單位，也該幫忙一起行銷台灣優質農產品，藉此推展台灣觀光。

韓國瑜昨天由彰化縣長王惠美陪同，在彰化參觀花壇鄉帝王柚果園，重申內外銷七三比政見。他表示，七、三的比例分配會是一個善良的循環，當農漁民知道價格支撐點，外銷之後價格變好，內銷市場也不錯，它會激勵士氣，青年農漁民才會回到鄉下，唯有導入「善良循環」，用外銷提高價格和農民收入，才能吸引年輕人返鄉，為農、漁村注入新血輪。

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