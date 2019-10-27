一週大事（10月20日至26日）

讓港府藉口修「逃犯條例」的港女命案凶嫌陳同佳廿三日出獄，表達來台投案意願，但未說明抵台時間，我刑事局已設立單一窗口，並與香港警務處取得聯繫。（路透）

2019-10-27 05:30:00

國內：

●行政院長蘇貞昌廿一日宣布，除國安及生態保育區外，全面開放山林，以提升我國登山運動環境；行政院會配合通過「國家賠償法修正草案」，免除或減輕國賠責任。

●讓港府藉口修「逃犯條例」的港女命案凶嫌陳同佳廿三日出獄，表達來台投案意願，但未說明抵台時間，我刑事局已設立單一窗口，並與香港警務處取得聯繫。

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●美國副總統彭斯廿四日在華府演說，指控中國利誘台灣邦交國，強調美國與台灣站在一起，將持續軍售台灣；我總統府感謝彭斯肯定台灣民主成就 。

國外：

●加拿大廿一日舉行國會大選，總理杜魯道驚險連任，執政的自由黨失去絕對多數地位，但可望在其他小黨支持下組成少數政府。

●日皇德仁廿二日完成「即位禮正殿之儀」，皇室成員穿著傳統日式禮服登場，儀式依平安時代古禮舉行，讓一八○多國、兩千名貴賓觀禮大開眼界。

●英國救護人員廿三日在一輛冷凍貨櫃車內發現卅九具屍體命案，警方初步認定罹難者為中國偷渡客，但有越南家庭擔心自己的家人可能在慘劇中喪生。

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