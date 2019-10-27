星期專論》習近平準備開戰了嗎？

◎易思安（Ian Easton）

2019-10-27 05:30:00

◎易思安（Ian Easton）

台灣海峽可說是全球最危險的火藥庫，不僅情勢基本不穩，來自中國的威脅更是與日俱增。南韓、愛沙尼亞或波蘭等火線國家，雖然遭其鄰國封鎖或入侵的可能性並非等於零，但也趨近於零。而台灣的情況顯然並非如此。

台海情勢動盪的原因如下。台灣沒有核子武器，但中國有。台灣沒有充當戰略第一防線的美軍部隊駐紮，美國甚至不曾有軍艦造訪台灣，或與台灣舉行共同防禦演習。而更令人擔憂的，或許是脆弱的美台外交關係。簡言之，台灣沒有伴隨外交承認，以及與美國簽訂防禦條約而來的安全保障。

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美台領袖戰略思考 薄弱無方

近幾個月來極為活絡的美國對台軍售，不能被視為保障台灣安全的萬靈丹。軍售總是充斥著不確定性，況且鑑於中國的龐大軍備計畫，也難以滿足台灣的防禦需求。

令人悲嘆的諷刺性在於，過去數十年來，美國外交官一直不經意地阻撓台灣維持可靠的自我防禦態勢。美國國務院始終不讓台灣建造或採購彈道飛彈、巡弋飛彈、匿蹤戰鬥轟炸機、長程無人機，以及其他對於嚇阻中國入侵明顯有其必要的防禦性與攻擊性武器。

中共的政治作戰伎倆，大體上已經成功癱瘓美國和台灣做出「硬決策」（hard decisions） 的能力，遑論日本、南韓、澳洲與其他利益相關國家。這是相關各方的共同問題，也是集體性的失敗。美國的共和黨與民主黨、台灣的民進黨與國民黨，歷屆政府都必須為區域安全情勢惡化負責。

台海兩岸的權力平衡，已向有利於中國這個強大共產黨獨裁政權的方向傾斜，但華府與台北的戰略決策者仍無法就遏阻兩岸衝突提出嚴謹的論述。我們的領導人不知道如何就「紅線」與北京當局溝通，因為美台領袖不知道「紅線」為何，也沒有推演「紅線」被跨越之後的應對方案。我們的領導人不知道如何控制情勢升高，甚至不知道未來的長期政治目標為何。因此，美台領導人的戰略思考薄弱無方。

習曾誓言 二○二○完成備戰

中國武力犯台已經開始倒數計時了嗎？中國國家主席習近平與中共高層，是否已經擬定攻佔台灣的時間表？不確定，但可能是。

二○一二年十一月，習近平曾私下承諾，將延續前國家主席胡錦濤的對台工作。習近平當時向黨內同志誓言，會讓中共及其黨軍人民解放軍在二○二○年前做好跨海攻台的準備。值得注意的是，習近平並未言明他如何判定解放軍已完成備戰，亦未評論是否只要解放軍完成備戰，他就會立即出兵犯台。一如任何老謀深算的政治人物，習近平為自己保留了籌謀轉圜的極大空間。

儘管如此，我們仍有明確證據可以推論，習近平與中共確實有意在可預見的某個時間點發兵攻台。請容筆者引用一些例證加以說明。

二○一六年一月，中共展開大規模的軍事改革與重組計畫，這是中共建政七十年來最大幅度的軍事改革。龐大的軍事官僚集團是出了名地難以撼動，對企圖對其進行重整的文人領袖也總是深具風險。為了達到目的，中央軍事委員會主席習近平在短短數年內將逾百名高階將領革職、下獄，甚至不乏加以處決的案例。未來還會有更多整肅行動。

可是，習近平為何一出手就走這步險棋？習近平暗示，他別無選擇。中國需要更致命的軍事機器，有能力作戰並打贏未來的戰爭。而中共準備投入的未來大戰，當然就是征服台灣的跨海作戰。我們正目睹中國積極打造足以進攻台灣，以及擊敗太平洋美軍所需要的兵種類型。

中共國防白皮書 極盡恫嚇

更進一步的警訊出現在二○一九年一月二日，習近平在北京人民大會堂當眾宣布，併吞台灣是他的「中國夢」不可或缺的一環。他說，他拒絕放棄使用武力，並聲稱「台獨是絕路」。

接著，二○一九年七月，中共發表一份極盡恫嚇之能事的國防白皮書。請容筆者節譯部分文句，因為官方喉舌「新華社」發布的英文版，已沖淡中文原文的威脅力道。

「解決台灣問題，實現國家完全統一，是中華民族的根本利益，是實現中華民族偉大復興的必然要求…中國必須統一，也必然統一…如果有人要把台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價，堅決予以挫敗。」

這些當然是與現實徹底脫節的極端言論。中國已經七十年都無法「統一」，而在中華民國憲法下的台灣，始終以一個獨立國家的身影傲然挺立。況且，美國在台北設有大使館長達卅年之久，拜溫暖擁抱自由民主之賜，美台斷交後的台灣政府也日益取得有效統治的合法性。

因此，儘管中共不承認，但台海兩岸事實上就是兩個完全不同的國家。台灣從來不曾是中華人民共和國的一部分，也不應該是。否定歷史事實，罔顧人民自我擘劃未來的權利，習近平是在自取滅亡。一如在他之前的中共獨裁者，習近平正帶領中國走上一條悲劇性的道路。

科學與理性告訴我們，馬克思—列寧主義思想大錯特錯。沒有什麼事情是無可避免一定會發生，未來仍不可知，究竟會發生什麼事，是由高踞權位且肩負重任的掌權者，透過他們或她們的作為，甚至可能是無所作為來決定。

勿陷失敗主義 果敢迎接挑戰

美台領導人必須預見最壞的情況，並做好準備，以降低威脅、規避戰火。雖然華府與台北的政治人物往往看似過分畏懼中共、內訌不斷又過於自滿，卻還是能在未來危機迫使其採取行動前，扭轉過時的政策。許多正向的改變已經啟動，但仍有很大的進步空間。

當我們思考中共對區域和平的威脅時，唯一能夠胸有成竹斷定的事，就是沒有理由陷入失敗主義而懷憂喪志，而是絕對有理由加強戒備，果敢迎接挑戰。

（作者易思安為美國智庫「2049計畫室」研究員、《中共攻台大解密》作者；國際新聞中心張沛元譯）

習近平曾向黨內同志誓言，會讓中共及解放軍在二○二○年前做好跨海攻台的準備。圖為今年十月一日天安門大閱兵。（路透）

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