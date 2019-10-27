新北第十選區 政壇天王相挺 國民黨質疑 郭柯聯軍核心價值

國民黨提名的林金結（左）昨由馬英九陪同掃街拜票。（記者翁聿煌攝）

2019-10-27 05:30:00

一個傾向蔡 一個喊下架蔡

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立委第十選區（土城、三峽）除了民進黨吳琪銘爭取連任，還有國民黨提名的林金結及鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲共同支持的無黨籍李縉穎競爭，選情異常激烈。林金結昨天點名批判郭柯聯軍的李縉穎說，支持李縉穎的，一個是傾向蔡英文總統的墨綠柯文哲，另一個是要「下架蔡英文」的中華民國派郭台銘，不清楚在競選時，核心價值不同的柯、郭雙方，要如何共同推薦。

李縉穎︰兩人有共識沒問題

李縉穎則回應說，讓民眾過得更好，是不分藍綠的責任，他參選是為服務民眾跟社會，不是為特定政黨或派系把持；他強調，「不問藍綠、只問是非」是郭台銘及柯文哲的共識，也是台灣社會最大共識，不會有問題。

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馬英九陪林金結掃街拜票

選戰倒數七十多天，選情漸漸白熱化，新北市第十選區除了藍綠選將，加上李縉穎參戰，選情強強滾，也出動政壇天王相挺。李縉穎日前由柯文哲與郭台銘合體推薦，林金結昨天上午則邀請前總統馬英九一同到三峽市場掃街拜票，吳琪銘晚間則由蔡英文站台輔選。

蔡英文為吳琪銘站台輔選

吳琪銘昨晚藉著音樂會的形式，向選民說明過去幾年的表現及未來的政見，蔡英文則希望大家全力支持吳琪銘，「吳琪銘連任、蔡英文就能連任」。

馬英九發言時特別強調，國民黨只支持自己提名的參選人，其他人不是國民黨，他不會幫忙。他並在林金結三峽競選總部的牆上留下「馬到成功」四個字，希望林金結一馬當先、旗開得勝。

林金結則說，這是一場艱困的選戰，對手吳琪銘是現任立委，有民進黨中央資源挹注，蔡英文也頻頻站台力挺，除了大綠之外，還有頂著郭台銘與柯文哲子弟兵的「小綠」分票，吸走許多青年選票；他在大綠、小綠的雙重夾擊下，腹背受敵，但對手李縉穎的核心價值，到底是支持中華民國派的郭台銘，還是陳水扁的主治醫師、墨綠的柯文哲，不只他疑惑，選民也會有認知混淆。

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