澎湖／無盟主席林炳坤 宣布退出政壇

前立委林炳坤〈舉杯者〉在感恩茶會中，正式宣布退出政壇。（記者劉禹慶攝）

2019-10-27 05:30:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本復出希望濃厚的無黨團結聯盟主席林炳坤，卻接連傳出報社股權及服務處售出、破產官司訴訟等，突然又展開三場次感恩餐會，動態成謎，林在餐會中正式對外宣布退出政壇，以感恩餐會為二十八年澎湖從政生涯寫下完美句點。

返鄉服務二十八年、曾任澎湖立委十六年的無黨團結聯盟主席林炳坤，雖然上屆立委選舉尋求六連霸之路，敗給現任立委楊曜，本屆立委選戰推出子弟兵副議長陳雙全，還是未竟全功；明年初立委選舉，各界預測林炳坤可能老帥親征，但國民黨澎湖縣黨部內部民調，林卻不敵議員歐中慨，由歐中慨獲得國民黨提名。

請繼續往下閱讀...

雖然藍營提名歐中慨，但林的支持者認為林炳坤擁有廣大基層實力，宣布參選可望爭取泛藍系統整合，各界還是勸進聲浪不斷，林又在敏感時刻宣布舉辦澎湖本島三場感恩餐會，分別在西嶼、白沙席開十桌、馬公席開五十桌，宴請地方重要人士，被外界視為試水溫之旅，可能席間會有重大宣布。

其中最大的馬公場餐會，在澎澄飯店席開五十桌，澎湖前任縣長王乾發、賴峰偉、議長劉陳昭玲、馬公市長葉竹林、湖西鄉長吳政杰與多位議員、民代等都出席，現場冠蓋雲集，大多是藍營地方要角；針對各界湧進的支持聲浪，林炳坤正式宣布從此退出政壇，最大的原因不是先前傳出破產訴訟等因素，而是身體健康因素，全家人都反對他繼續參選，因此舉辦感恩餐會正式引退。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法