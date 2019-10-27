《2020立委選情初探》台南市第五選區 林俊憲執政黨優勢 蔡淑惠人脈不容小覷

安定力量聯盟牧師李伯利。（記者王俊忠攝）

2019-10-27 05:30:00

記者王俊忠、王捷 ／專題報導

台南市立委第五選區現為四搶一局面，有民進黨立委林俊憲、國民黨市議員蔡淑惠、反南鐵東移要角陳致曉與安定力量聯盟李伯利參選，尋求連任的林俊憲有執政資源優勢，選情被外界看好。

賴清德嫡系 外界看好林俊憲選情

第五選區包括東區十六里與南區、安平區、中西區，在選區未重劃前，是涵蓋東區四十五里、南區與安平區的第四選區，有文教區色彩的東區，基本盤藍大於綠，直到二○一○年市長選舉，才被賴清德打破，在東區得票數小贏國民黨，此後藍軍在東區優勢不再，接著林俊憲在二○一六年本屆立委選戰，賴清德力挺嫡系子弟兵，林首度成功進軍國會。

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但去年市長選舉，藍軍在韓流效應下，東區得票扳回一城，然而下屆立委選區，東區一分為二，東側廿九里劃入第六選區，其餘十六個里劃入第五選區，選區改變對誰有利？值得觀察。

中西、安平與南區在本屆立委之役，則是民進黨得票數優於國民黨，基本盤綠略大於藍，且林俊憲過去是出身中西區的市議員，經營地方早有根基。

國民黨蔡淑惠 面臨黨內整合

不過，林俊憲因選情被看好，樹大招風，可說是對手攻擊目標，主要對手蔡淑惠又是連任七屆的南區市議員，有一定基層實力，林俊憲也不敢大意。林俊憲直言必須戰戰兢兢、一步一腳印迎戰，選戰策略要結合「母雞」蔡英文總統打出總統、立委團結一心的聯合作戰，有高機率可擊敗國民黨對手。

國民黨蔡淑惠參選起步晚，七連霸市議員的她，長期深耕地方，人脈實力不容小覷。但她在角逐國民黨徵召參選立委過程中，受到黨內同志質疑，如何整合黨內團結打選戰是她的重要課題。

陳致曉反南鐵 恐瓜分藍營票源

陳致曉帶領反南鐵地下化東移自救會，因過去一直受藍軍民代支持，陳決定參選，藍營票源有分裂隱憂。

李伯利宣導愛家、反同婚

安定力量聯盟也推出牧師李伯利參戰，持續宣導愛家、反同婚理念。近來也傳出一邊一國行動黨擬推人參選但尚未成局。

國民黨台南市議員蔡淑惠。（記者王俊忠翻攝）

民進黨台南市立委林俊憲。（記者王俊忠翻攝）

反台南鐵路地下化東移自救會長陳致曉教授。（記者王俊忠攝）

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