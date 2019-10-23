馬哽咽批蔡 吳卻說屬人或屬地有爭議》 與馬分歧？ 吳：完全同調

2019-10-23

〔記者林良昇、施曉光／綜合報導〕前總統馬英九昨針對「陳同佳案」再度發表聲明，批評蔡政府高喊主權，卻放棄司法管轄權，馬哽咽稱自己也是兩個女兒的爸爸，想到受害者爸媽心中的痛，非常難過；國民黨主席吳敦義昨先指本案是「香港人殺香港人」，屬人或屬地會有爭議，但後來被問到是否與馬不同調時，吳又改口說「完全同調」。

馬英九昨出席一場論壇，對本案再度發表聲明，他還特別拿出有他簽名的抗議背板，上面寫著「放棄主權、干預司法、罔顧人權、天理難容」。

馬表示，這幾天蔡政府發言荒腔走板，蔡總統「嘴巴高喊主權，實際上卻放棄司法管轄權」，政府重視選舉算計，更勝於人權保障與正義伸張。

馬英九質疑，殺人嫌犯要投案，行政院蘇貞昌院長卻說不符合人性及常理，難道是希望犯罪者都逍遙法外？蘇說不要陷入圈套，但依法逮捕殺人犯，還受害者公道，這算什麼圈套？

馬英九哽咽地說，一個媽媽辛辛苦苦把女兒養大，女兒青春年華卻慘死台灣，「我也是兩個女兒的爸爸」，想到爸媽心中的痛，「我真的非常非常難過」，請蔡總統讓殺人犯來台投案，還死者和家屬一個公道。

吳敦義昨日受訪時表示，有人主張應該讓陳嫌來台，但是香港人殺香港人，為什麼香港不能法辦？如果送來台灣，我們是不是能就發生地來處理？「如果是我們中華民國的國民被殺，應該是要到中華民國境內審判才對。」

媒體追問，所以是香港政府應該先處理？吳敦義回應，「都有道理」，「應該以人為主」。他還說，過去他擔任行政院長時，與對岸簽了一個兩岸罪犯處理協議，如果是在台灣殺了中華民國的人，跑到大陸，那一定要移回到我們中華民國來審判才行，「同樣的道理，你如果在大陸殺了人，就算跑回台灣，我們也要把他移回去，有屬人、屬地這種。」媒體追問，所以就是支持蔡政府的作法？吳則說，「我覺得會有爭議啦！」

對於外界解讀與馬英九不同調，吳敦義稍後出席「中華民國藍軍百大社團聯盟大會」後受訪時僅回應，「完全同調」。

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