台灣沒有放棄！ 蔡：國人應思考 香港為何放棄管轄權

2019-10-23

〔記者顏宏駿、蘇永耀／綜合報導〕港女命案兇嫌陳同佳有意來台投案，引發港台雙方司法角力。昨天總統蔡英文強調，台灣從來沒有放棄對此案的司法管轄權，我們也都做了準備，國人應思考的是「為什麼香港放棄司法管轄權？」

蔡英文說，這件案子凸顯三大問題，一是司法管轄權行使；其次是司法正義實現；第三是雙方政府是否為一個負責任的政府。

蔡英文強調，台灣政府對此案從來沒有放棄司法管轄權，「我們也都做了準備」，但國人應該思考的是「為什麼香港政府放棄自己的司法管轄權？」對於此案，港府是最相關的，他卻放棄了對自己公民的管轄權，雖然案發地在台灣，但加害人及被害人都是香港公民，相關事證也在香港，港府卻拒絕行使管轄權，讓他受害的公民無法得到正義的伸張，對於司法的追訴也擺出一付不管的態度，她覺得，港府這樣做，長期而言對他自己相當不好。

蔡英文說，香港公民如果在國外發生事情，港府都是這樣的作法和態度，這其實不是一個負責任的政府表現，其相對國家也會很頭痛。

蔡英文表示，就台灣政府而言，由於案件發生地在台灣，「我們也願意管轄」，但有賴香港政府提供必要之協助，畢竟在案子偵辦或司法審理的過程中，沒辦法取得完整的資料。

由於此案備受港台關注，昨天香港有線新聞也派記者跨海來台跟隨蔡英文行程，並趁聯訪時間接連對蔡英文發問，蔡英文一一接招，把矛頭指向港府不願行使司法管轄權才可議，該名記者不知如何回應，只一味質疑「台灣政府政治凌駕法律」、「為什麼人犯已經要來自首了，還不接受」，還扯司法互助。

國安人士：兩岸三地操作陳案

國安人士指出，從各種跡象看，從上週末開始，北京、港府、國民黨、兩岸三地部分媒體大力操作陳同佳事件，但不堅持正式的司法互助，才是傷害台灣主權。國民黨以為撿到槍，大動作進行選舉操作，然而，這實際上是一齣北京、港府、國民黨同聲同調、共同合演的「林鄭脫逃」戲碼。

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