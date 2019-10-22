選前換將 國民黨澎湖縣黨部主委遭撤換

2019-10-22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕選前換將！國民黨澎湖縣黨部突傳主委遭撤換，新主委許國政二十五日進行交接；外傳與立委選戰提名人選有關，並傳出現任主委呂永泰將採激烈「退黨」動作，但呂否認，表示自己任期屆滿，同時去職樂得輕鬆，沒有反彈。

疑提名立委參選人歐中慨惹議

總統立委選舉戰鼓頻催之際，突然傳出國民黨澎湖縣黨部主委易人，引發外界傳言不斷，其中流傳最甚的是提名立委參選人歐中慨的爭議，因本屆正副議長選舉，歐支持與民進黨搭配的正副議長候選人，黨員擔心現任正副議長劉陳昭玲、陳雙全不會全力支持，引發中央黨部疑慮，才會在選前突然撤換操盤手。

許國政接任 呂永泰否認將退黨

同時外傳呂永泰因被「事後告知」，將出現退黨激烈動作反彈，重演本屆縣長選舉前夕，前黨部主委鄭清發因不滿未列入初選民調之列，憤而退黨參選，造成藍營分裂。針對傳聞呂強力否認，並對卸下黨部主委一職，不用每月籌款十萬元支應黨部開銷，認為樂得輕鬆，卸下肩上重擔。

至於代表藍營出征的立委參選人歐中慨，對於黨部主委換將表示尊重，同時對於提名以來，呂永泰提供的各項協助表達感謝，也對於新主委許國政未來選務工作推動有信心。至於臨危受命的許國政，則表示全力以赴做好輔選工作，上任後第一件事就是總統參選人韓國瑜二十六日抵澎、二十七日歐中慨競選總部成立等大事，成為新主委第一關考試。

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