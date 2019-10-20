民進黨》不分區安全名單 蔡：有共識才會過

2019-10-20

〔記者詹士弘、李欣芳／綜合報導〕外傳民進黨不分區立委安全名單，蔡總統有幫忙協調；總統昨受訪時表示，依循傳統，不分區立委名單是由黨中央主導，黨內部要有充分溝通及討論，畢竟名單還需要中執會通過，通過的門檻其實蠻高，須有足夠的黨內共識才會完成。

黨政高層：最快卅日開中執會 成立提名委員會

民進黨不分區立委提名引發爭議，立法院長蘇嘉全姪子、立委蘇震清與黨主席卓榮泰隔空交火，蔡總統十七日在官邸與黨內派系代表、相關人士會晤，呼籲理性溝通並自我克制。蘇震清前天也向卓榮泰道歉，戰火暫時止息，黨政高層昨透露，目前正與各派系個別溝通中，規劃最快三十日舉行中執會，成立不分區提名委員會。

林飛帆：名單不跳脫家族派系 神仙也救不了選情

民進黨副秘書長林飛帆則認為，卓榮泰的堅持是有道理的。他說，如果民進黨提出的名單，跳脫不了地方家族派系、職業利益團體或藍營倒戈的人士，那民進黨今年已經緊繃的國會選情，恐怕神仙也救不了。

林飛帆於臉書表示，不分區制度以往是為了補足區域立委因著重選區利益考量的不足，而強調社會的多元價值、弱勢保障和進步價值的代表性。在這個原則下，「我必須說，民進黨的不分區名單，如何呈現進步和多元價值的代表性，而不是地方家族派系、職業利益團體代表，大家都在看」。

卓有溝通？蘇嘉全：去問各派系

對於蘇震清道歉，蘇嘉全昨出席二○二○蔡英文總統連任全國電器業界後援會成立大會受訪表示，蘇震清有自己的想法，「去問他（蘇震清）好不好？」被追問這是不是一個好的轉圜？蘇嘉全說，民進黨本來就會有一些不同意見，溝通之後互相理解，這是好的，基本上還是尊重蘇震清的看法與想法。

至於是否已與卓榮泰溝通，蘇嘉全說，去問卓主席。記者追問，卓榮泰的黨內溝通是不是沒做得那麼好？蘇嘉全則說，去問各派系！

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