蔡總統：守護台灣民主 選舉是最好機會

2019-10-19

〔記者王榮祥、蔡清華／高雄報導〕總統蔡英文昨指出，選舉剩不到九十天，假消息又回來了！如果大家看到怪消息先別轉傳，要先查證；她強調最後階段最重要的就是消滅假消息，維持台灣民主品質，讓人民意志完整呈現在選舉上。

選舉最後階段 最重要就是消滅假消息

蔡英文昨由總統府秘書長陳菊、立委賴瑞隆，及鄭光峰、林宛蓉、陳致中、邱俊憲等民進黨高市議員陪同，前往高市前鎮區鎮南宮參拜，受到鄉親熱情歡迎。

蔡英文表示，台灣現在有很多外面來的壓力，尤其中國對台灣文攻武嚇在這段時間很多，很多人看到香港發生的事件心裡害怕，擔心台灣主權、民主、自由有一天會不見？她認為台灣要守住，就要選一個可跟大家一起守護台灣的總統。

蔡強調，自己有決心跟大家共同守護台灣，台灣現在是站在民主自由最前線，一定要守住台灣才能夠守住民主自由。她鼓勵鄉親這回要踴躍投票，票數多才會有夠大的聲音，告訴世界台灣人的選擇、台灣人的決心，選舉是最好、最重要的機會。

蔡也提醒，去年市長選舉時有很多假消息，造成民眾對執政者誤解，現在選前九十天，假消息、假訊息又回來了！呼籲鄉親若看到一些消息很怪、先不要轉傳，可以跟立委反映，或加入她的line查證，把假消息消滅掉，才能維持台灣民主品質。

蔡英文昨也在「五甲關帝廟協善心德堂」向支持者爭取支持，強調這幾年台灣跟美國、日本、歐洲等主要民主大國，及亞洲主要國家關係都變得很好，國際上有很多朋友，且有更多的朋友會一起守護台灣。

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