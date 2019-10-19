赴美輔選蔡》 賴情德：民進黨國會席次要過半

2019-10-19

深化民主 讓今日台灣是明日香港

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院前院長賴清德當地時間十七日在芝加哥出席蔡英文總統連任美國中西部後援會成立大會。賴清德演說談及近期香港局勢時表示，一定要繼續深化台灣民主，讓今日的台灣是明日的香港，請大家全力捍衛本土政權，讓蔡總統連任、民進黨國會席次過半，讓台灣繼續壯大。若民進黨在國會沒過半，很多工作都沒有辦法進行。

賴清德指出，芝加哥是美國老牌工業城市之一，曾被稱為生鏽的區域，但芝加哥經過「除鏽」的過程，成為現代化美麗的城市。蔡總統二○一六年當選後也積極進行台灣除鏽的工作，希望擦亮台灣這塊招牌。賴並細數發展經濟、照顧弱勢、年金改革、落實轉型正義、司法改革、新南向政策、能源轉型等政績；他表示，蔡總統帶領台灣，絕對比國民黨總統參選人韓國瑜還好。

對於香港「反送中」情勢，賴清德提及，近期香港局勢有三個啟發。第一，中國承諾香港一國兩制五十年不變已經失敗，換句話說，中國國家主席習近平稱一國兩制台灣方案、一個中國原則的九二共識，在台灣都不可行。第二，台灣能享受自由、民主、人權制度，是因過去數十年來民主運動前輩犧牲奉獻，和台灣社會共同打拚，台灣自由非常珍貴，一定要繼續深化台灣民主，讓「今日的台灣是明日的香港」。第三，美國眾議院通過《香港人權與民主法案》，代表國際社會重視民主、自由、人權的價值。

未來台灣要站在國際民主的陣營，繼續深化民主自由人權，還是要走回頭路，一個中國原則、一國兩制的台灣，這場選舉重點就在這裡。

政黨政治 不是用少數政黨去監督另一個黨

賴強調，有人認為要用小黨監督執政黨，但監督政黨的是人民，不是用少數政黨去監督另一個黨。支持蔡總統，讓蔡總統的政黨、民進黨的立委國會過半，對台灣才是最好。

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