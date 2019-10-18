歐洲四大議會串連 成立挺台俱樂部

2019-10-18

歐議會友台小組主席喊話 助台灣對抗打壓

〔記者呂伊萱／綜合報導〕歐洲議會、德國、法國及英國等歐洲四大國會友台小組，十六日串連成立「福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）」，強化跨國挺台力量。歐洲議會友台小組主席蓋勒在成立酒會上致詞表示，台灣與歐洲同享民主、自由及法治價值觀，目前台灣面臨打壓，但不同背景的歐洲議會成員正團結起來，「要對給台灣壓力者說不」。

福爾摩沙俱樂部 成連接台歐橋樑

歐洲議會友台小組及德法英國會友台小組十六日在歐洲議會舉行「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）成立酒會，是一共同倡議的跨國議會平台。外交部政次謝武樵代表部長吳釗燮出席酒會。

蓋勒致詞時表示，台灣與歐洲同享民主、自由及法治價值觀，目前台灣面臨打壓，但不同背景的歐洲議會成員正團結起來，「要對給台灣壓力者說不」。蓋勒並提醒歐盟執委會、歐洲理事會及各國議會及政府，支持台灣有意義參與國際組織非常重要。

歐洲議會及德法國會友台小組主席均出席，包括蓋勒、魏爾胥和賽沙里尼，及法國參議院友台小組主席李察、英國國會友台小組榮譽主席史蒂爾勳爵、英國國會友台小組副主席魯卡斯、英國上議院前議長杜淑珊、歐洲議會現任第一副議長麥金尼斯及歐洲議會前議長塔加尼等人，尚有歐洲議員、黨團顧問及議會文官等，約百人到場共襄盛舉，場面熱烈。

友台小組核心成員會後並發布聯合聲明指出，「福爾摩沙俱樂部」將成為連接歐台的更好橋樑。歐、台是理念相近的夥伴，有自由、民主、法治等共享價值觀，讚賞和支持台灣為促進人權的不懈努力，並強調新平台將強化對台灣的跨國支持，促進台灣與歐洲理念相近國家之間聯繫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法