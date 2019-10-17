《冷眼集》最大芒果乾

2019-10-17

記者鄒景雯／特稿

一位穿梭兩岸的政商人士，最近談起多年來與中國國台辦長期打交道的親身經驗，有一套非常實際的描述，那就是早年的國台辦與現在的國台辦官員，在素質上有什麼不同？以下的對照，連國台辦自己都不太能反駁，過去的國台辦人員是把兩岸關係當成事業，甚至志業來處理，習近平時代的國台辦，多數只把它當作職業，等而下之者，領薪餬口罷了。

會出現這種變化，一方面反映了中國菁英培養體系很自然出現的世代落差，不同的世代有不同的歷史經驗與養成背景，對於「台灣問題」的因應，肯定底蘊不同；再方面則是北京的權力更迭，起了翻天覆地的大變，在習一把抓一條鞭權威領導下，中層的執行空間大幅限縮，多半是聽命辦事以保平安的庸才當道，也不太可能再出現多出色的涉台人物。什麼程度的人，就會辦出什麼程度的事，兩岸關係會走成這德性，主導權在大國手上，當然要由中國負責。

瞭解了這個背景，再來看國台辦每回對台所放送的訊號，就能群疑盡釋、一笑置之，他們懂什麼台灣，懂什麼地緣影響，不過都是些照本宣科的二流（一流的都調去應付美國川普了），因此對台工作愈搞愈擰，成天給自己鬥爭的對象送槍送砲，也只是剛剛好而已。例如，台灣藍綠在大啖芒果乾，國台辦竟也主動加入搶食。站在台灣大局的角度，最佳的做法就是不動聲色、不予理會，光揀槍揀砲都來不及。

國台辦引用「這個『芒果乾』流淌著綠色的血液，是一杯『鴆毒酒』」，刻意咬文嚼字、借題發揮，顯然是有備而來，以為可以場外吆喝、當眾助拳；殊不知這些鎖在中國深井裡的，完全不面對井外的世界現在是怎麼看待中國的？特別是「台灣年輕人不要上當」一出，在香港同儕群起以身拭血、沒完沒了的時空下，根本連鼓譟蛙鳴更不值一屑，又怎麼會有說嘴的動機呢？

國台辦的誤判，只應了最近傳出的對岸策略，似乎不是空穴來風，老共想要在台擴大芒果乾與芒果乾的對決，最後導引出北京其實不在意蔡英文當選，這樣更利於未來統一的氣氛，以為此等操作可以影響台灣中產階級的投票行為。

這事若在從前，或有一試的機會，但是在二○一九年的現在，再怎麼樣的芒果乾，都比不上習近平這片最大的芒果乾。最近習皇帝在訪問尼泊爾時所發的毒誓，已經好幾代中國領導人不再輕觸的，他居然提了。所謂「任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨」，這話是說給誰聽的？處置香港如果氣定神閒，放狗咬人就好，需要勞動他開金口放狠話嗎？答案不言而喻。

奉行「一個中國」的香港，到頭來，證實粉身碎骨，下場如此，「一個中國」在台灣還能有什麼可幻想的？中國芒果乾就是說破了嘴，也是愈幫愈忙，國民黨人若仍清醒，豈不知要紛紛走避！

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