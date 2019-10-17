婦聯會決議 不轉型政黨

2019-10-17

〔記者楊綿傑、黃欣柏／台北報導〕婦聯會昨召開會員代表大會，是否轉型政黨相關提案引起關注，最後採不記名書面投票方式表決，以六十一票對九票決議不轉型政黨。婦聯會主委雷倩會後說明，婦聯會不轉型為政黨，將成立另一社會福利團體，若遭凍結資產官司勝訴，規劃將全數移作公益使用。

將另成立社福團體

內政部昨表示，根據「政黨法」第四十三條第二項規定，政治團體應在「政黨法」施行後兩年內，也就是今年十二月七日前完成章程修正並轉換為政黨。如婦聯會未依上述規定轉為政黨，內政部將在今年底辦理廢止立案事宜。

內政部也指出，依「政黨法」，被廢止立案的政治團體應予解散並進行財產清算，財產清算後如有賸餘應歸屬國庫，因婦聯會財產已被列為不當黨產，應收歸國有，內政部後續將與黨產會共同研商如何處理財產事宜。

婦聯會昨天開會前暗潮洶湧，先是前一天前主委辜嚴倬雲登報聲明與婦聯會已無關，昨日上午雷倩受訪時又說有特定人士在蒐集委託書，想影響決策。

雷倩會後指出，婦聯會透過不記名書面投票，決議不轉換為政黨，若後續內政部用政黨法處理婦聯會，則將採取公民不服從，抗爭到底。

至於目前婦聯會遭凍結的三八八億元財產，雷倩指出，雖還在行政訴訟中，不過會中通過另兩個相關議案，預作規劃。一案是將由可動支的兩億多資金中，提撥一億兩千萬元成立「財團法人中華民國婦女聯合會新世紀基金會」，若婦聯會持續被追殺，基金會仍可繼續推動公益。另一案則是婦聯會財產擬捐贈公益。

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