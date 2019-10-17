林國成退黨 親民黨北市議員掛零

2019-10-17

〔記者楊心慧、林良昇／台北報導〕親民黨台北市議員黃珊珊今天辭去議員身分，接任副市長，沒想到同黨市議員林國成早一步在本週一申請退黨，市議會已無親民黨籍議員。林國成昨受訪表示，退黨決定和台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲無關，是親民黨這幾年的方向讓他無所適從才退黨，盼親民黨能再度振作。

黃珊珊今辭議員 接北市副市長

親民黨組織部主任張碩文表示，尊重林國成的決定，但黨內沒有接收到這樣的資訊，毫無所悉。至於正式退黨程序為何？張碩文則尷尬地說，哪有人鼓勵人家退黨的？

親民黨在第九屆台北市議會（二○○二至二○○六年）曾有七席議員，包含王育誠、王欣儀、汪志冰、林定勇、黃幼中、黃珊珊、戴錫欽等人，當時成立黨團，之後黨籍議員陸續退黨、跳槽，第十屆到本屆第十三屆只剩林國成、黃珊珊兩人，如今「歸零」。

林國成表示，親民黨是理性的、第三勢力的政黨，應整合其他勢力，爭取成為第三勢力領頭羊，包括應積極整合前立法院長王金平、鴻海創辦人郭台銘、柯文哲等，卻沒好好處理，讓基層民代認為忠言逆耳，到最後沒起色；親民黨內部力拱黨主席宋楚瑜再戰明年總統大選的聲音較大，宋也很有可能參選，他沒參加核心會議，不知道黨中央究竟要怎麼做。

林國成︰不排除加入民眾黨

媒體詢問林國成是否加入台灣民眾黨？他回應，和柯文哲有私交，是否加入民眾黨都不影響兩人交情，他很早之前就有退黨打算，柯沒影響他做任何決定，退黨是個人的選擇，目前未加入民眾黨，未來不排除加入。

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