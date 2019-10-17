莫健︰美持續助台拓展國際空間

2019-10-17

拜會蔡總統 呼應「台灣為捍衛民主最前線國家」

〔記者蘇永耀、李欣芳／台北報導〕蔡英文總統昨接見美國在台協會（AIT）主席莫健，強調台美關係現達到幾十年來最好的狀態。莫健提到蔡總統在國慶演說「台灣現為捍衛民主價值最前線的國家」，強調美國非常關切中華人民共和國不斷對台灣施予政治、經濟以及軍事方面的壓力，這也是為何美國持續協助台灣拓展國際空間、建立經濟及夥伴關係，並且維持密切的安全合作。

蔡總統昨在總統府接見時，也透過直播讓外界同步觀看部分過程，顯示台美官方互動趨於正常與公開。

莫健表示，台灣是美國非常重視的夥伴，我們共同面對區域的挑戰，也合作促進國際規範、宗教自由以及民主治理等價值。此外，美國非常重視台灣的安全，認為這是印太區域安全的核心部分，也持續關切兩岸關係之間的和平及穩定。

莫健提及，上週所舉辦的首屆「太平洋對話」，證明了美國對台灣的支持，以及美國對太平洋區域及全球各地友邦的支持。這也是為什麼美國持續協助台灣拓展國際空間、建立經濟及夥伴關係，並且維持密切的安全合作。

莫健說，美國非常關切中華人民共和國，不斷對台灣施予政治、經濟以及軍事方面的壓力。美國反對任何一方片面改變現狀，因為這會破壞促成過去數十年來和平穩定及發展的區域框架。

莫健還說，台灣是民主成功的典範，是世界上一股良善的力量，當然也是美國的合作夥伴。未來，要讓台美在「台灣關係法」所建立的基礎上，持續推展台美間的密切合作，並在多方面達成更多的成就。

莫健等人稍後並前往拜會行政院長蘇貞昌，晤談中莫健再次強調台美有許多共享的利益，希望這樣的利益未來能繼續維持。

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