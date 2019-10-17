嗆蔡天天選舉 韓：何不大方請假

2019-10-17

〔記者蔡宗憲、許麗娟、邱芷柔／屏東報導〕高雄市長韓國瑜今起請假三個月投入總統大選，昨天「傾聽之旅」第一站選擇國境之南的屏東鵝鑾鼻保安宮出發，安排超過十個拜訪行程，晚上並在離島小琉球過夜。對於請假被外界嘲諷放「韓假」，韓國瑜反認為蔡英文總統每天都在跑選舉，不如大大方方請假。

走基層庶民路線 夜宿小琉球

韓國瑜受訪指出，建議蔡總統請假是希望大家恢復到最原始、最單純、而且完全不會動用國家資源的情況之下，兩個主要政黨候選人把政見講清楚，而且完全在平等的狀態之下進行一場君子之爭，「事實上蔡總統每天也在跑選舉，雖然身為總統，她主要的重心全部在選舉，何不大大方方請假。」

擔心再被封上「遲刻魔」，韓國瑜昨「傾聽之旅」首站罕見地提早二十五分鐘就抵達鵝鑾鼻保安宮，他說土地公與老百姓關係最好，特別選在鵝鑾鼻土地公廟做為競選第一個行程，表示團隊所走的路線就是「基層庶民路線」。

第二站與墾丁觀光業者的座談會中，有民宿業者疾呼：「還我們陸客！」抱怨說：「不知道蔡政府這麼厲害，把我這五、六年來辛苦經營的積蓄就在這兩、三年的時間全部還回去了！」

韓國瑜則強調，他知道恆春這幾年觀光業非常辛苦，過去一年全世界華人都在看高雄，未來他有機會當上總統，會把台灣的招牌擦亮，把人潮源源不絕帶進來台灣觀光，自然也會帶到恆春。

韓國瑜在來義鄉參加「固本會報」時，抨擊民進黨完全執政三年半來，人民日子苦不堪言，對國家未來沒有信心，讓他相當不忍心，呼籲長期支持民進黨的朋友要清醒，「民進黨不是國家的爸爸，國民黨也不是，人民才是政黨的爸爸。」

對於民調落後，韓國瑜受訪時強調，比民調更重要的是民心，所有接觸的民眾，可以很明顯看得出來民心思變、民心是有期待的，期待台灣會改變，希望蔡總統傾聽一下民意。

不過，韓國瑜在車城福安宮參拜時，有韓粉在廟裡高喊「韓國瑜凍蒜」，被廟方人員請出廟外，強調廟內不適合喊「凍蒜」。

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