綠議員建議盧秀燕 爭取當韓國瑜副手

2019-10-17

〔記者張菁雅／台中報導〕高雄市長韓國瑜十六日起請假投入總統選舉，在台中市議會也引起討論，民進黨市議員鄭功進表示，市長盧秀燕身為中部縣市長領頭羊，從政經歷豐富，建議她也一併請假，主動爭取成為韓國瑜的副手。盧秀燕只是面帶微笑，從頭到尾不發一言。

鄭功進表示，去年市長選舉，盧秀燕與韓國瑜、侯友宜以「燕子、禿子、漢子」三子合體之姿，搶下三席全上的佳績，如今韓國瑜參選總統，副手人選還未決定，而盧秀燕身為中部縣市長領頭羊，從政經歷豐富，又身為女性，兼具高學歷等知性專業，與韓國瑜的庶民語言可以互補，台中長年缺乏直通中央的府會高層，若盧秀燕有相關考量，應盡早表態，主動爭取成韓國瑜副手。

鄭功進也表示，地方盛傳副市長楊瓊瓔將參選立委，如她真的要選，應該學習韓國瑜，早日請假，當全職的參選人，不宜利用行政資源爭取自己的立委大位。人事處長陳杉根表示，依據「公務人員行政中立法」規定，「公務人員登記為公職候選人者，自候選人名單公告之日起至投票日止，應依規定請事假或休假」。

議會民進黨團推薦莊競程

此外，市議會民進黨團則召開記者會，共同推薦第五選區（北北屯區）立委參選人莊競程（見圖前排左三，記者張菁雅攝），他們呼籲選民選擇「保台抗中」、具生醫專業的莊競程。莊也提出「競程五政見」，包括「青年有希望、勞工有保障、兒少有人幫、敬老有夠棒、醫療有發展」，在敬老、醫療方面，將爭取五十五歲以上民眾免費失智症篩檢、設置「老人運動中心」等。

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